La Volta crea un mallot commemoratiu per celebrar el seu centenari

Vermell, groc i detalls geomètrics fragmentats que recorden el trencadís de l'arquitecte Antoni Gaudí es barregen en el mallot commemoratiu de l'edició número 100 de la Volta Ciclista a Catalunya, que aquest dimecres ha estat presentat en societat a vint dies de l'inici de la tercera prova per etapes més longeva del calendari. El jersei, dissenyat per l'empresa murciana d'equipament per a ciclistes Gobik, es comercialitzarà aviat juntament amb el del líder, que llueix les històriques franges verdes i blanques de la prova, i el de millor corredor català, en el qual predominen el negre i la senyera. Aquest nou disseny, que no tindrà presència en la competició, se suma als ja tradicionals mallots destinats a líder de la general, la muntanya, la regularitat, el millor jove i el millor ciclista català.

"Es tracta d'un mallot de les 100 edicions especial per obsequiar el públic en general", ha explicat el president de la Volta, Rubén Peris. El director general de Gobik, José Ramon Ortín, ha destacat el fet de poder col·laborar per tercer any consecutiu amb la carrera, que el 2020 compleix 100 anys.

"Tota la nostra passió i creativitat s'han dedicat a crear un disseny per a l'edició número 100 que es convertís en el nostre llegat especial dins de la història de la Volta", ha destacat Ortín. A més dels tons vermells, grocs i mànigues negres amb la inscripció "100 edició", els dissenyadors han fet un gest de complicitat al Modernisme amb la inclusió en la part superior esquerra de figures geomètriques que recorden un trencadís, una de les tècniques que Gaudí, pare d'aquest corrent artístic, va emprar en alguns dels seus projectes arquitectònics.