La Vuelta 2018 aposta per més muntanyes, 'cronos' i un final explosiu

El recorregut de la Volta 2018 presentat aquest dissabte a l'auditori Felip VI d'Estepona (Màlaga) estarà format per molts trams de muntanya una crono llarga de 32,7 quilòmetres en l'última setmana que serà un dels jutges de la prova al costat del Coll de la Gallina, port andorrà que espera la vigília del final a Madrid. Serà l'edició 73 de la prova, fidel al seu estil de buscar nous al·licients amb les pujades, començarà a Màlaga el 25 d'agost i finalitzarà a Madrid el 16 de setembre. Al menú del traçat s'inclouen 5 etapes de muntanya, 2 finals en alt, 6 de mitja muntanya, 6 planes, dues contra rellotges, la inicial de 8 quilòmetres i una llarga de 32,7 en la setzena i 2 jornades de descans.

Les grans novetats són els nous ports d'Alfacar (Granada, 4a etapa), Les Praeres (Astúries, 14a) i la Muntanya Oiz (Biscaia, 17a), novetats que es barregen amb el tradicional ascens a Lagos de Covadonga i el menys habitual de la Covatilla a Salamanca, que aportarà interès a la segona setmana. Un recorregut "equilibrat amb ocasions per a tots que busca l'espectacle de principi a fi", segons ha explicat Javier Guillén, director de la Vuelta, i amb una tercera setmana explosiva que decidirà el podi, amb la crono de Cantàbria i sobretot, l'últim esglaó amb l'etapa reina el penúltim dia amb final al Coll de la Gallina, amb 6 ports i meta a gairebé 1.580 metres d'altitud.

La Volta començarà amb un tint cultural, ja que llançarà la crono inicial des del Cub del Centre Pompidou de Màlaga. Encara en la província malaguenya començarà la festa el segon dia amb l'arribada a Caminito del Rey, un cim de segona categoria que va estrenar el 2015 el colombià Esteban Chaves. Després d'una ondulada tercera etapa, la quarta ofereix marxa per als favorits, amb l'ascens a Alfacar, de 12 quilòmetres i rampes que arriben al 20 per cent de desnivell. Primer pols seriós de la Vuelta a Espanya.

Després d'un trànsit de mitja muntanya per terres de Granada i Almeria, els esprintadors tractaran de viure els seus dies de glòria en les metes de San Javier, Pou Alcón i Almadén. El gran grup passarà entre Múrcia i Andalusia abans d'entrar a Castella la Manxa. Abans de gaudir de la primera jornada de descans arribarà el plat fort de la segona setmana, la novena etapa entre Talavera i l'estació hivernal de la Covatilla, el cim se situa a 2.000 metres d'altitud. La Vuelta, a més, torna a Salamanca i descansarà a la capital la ciutat universitària el 3 de setembre.

Després del dia de no competició, el circuit arribarà a Zamora per partir de Monbuey i arribar a la Ribeira Sacra, a Galícia, amb l'etapa més llarga de l'edició amb 208 quilòmetres de recorregut i un perfil per intentar aventures. Sense sortir de la comunitat gallega s'ofereix un possible esprint en l'arribada a Estaca de Bars, el punt més septentrional de la península. La Vuelta entrarà en zona calenta amb el tríptic astur lleonès de les etapes 12, 13 i 14, on esperen la Camperona, que torna després de dos anys per oferir un dur ascens que conclou a gairebé 1.600 metres d'altitud. Un dia més tard, coincidint amb el Dia d'Astúries, 8 de setembre, un plat fort amb l'arribada a l'inèdit els Praeres Navia, una novetat que pot sorprendre pel seu ascens explosiu de 4 quilòmetres que inclou rampes del 15 per cent.

La trilogia de muntanya es tancarà amb el mític cim dels llacs de Covadonga. Amb un desnivell de 4.000 metres l'etapa promet. Després del segon dia de descans la cursa torna a l'acció amb una altra cita clau, la contra rellotge individual de 32,7 quilòmetres entre Santillana del Mar i Torrelavega, una oportunitat per als especialistes, que podran compensar el temps que poguessin perdre a la muntanya.

El ritme ja no s'atura fins a Madrid, ja que en l'etapa 17 hi haurà dia de màxima expectació amb una de les jornades més esperades. La Vuelta entra al País Basc amb un recorregut que començarà a Getxo i finalitzarà al cim de la Muntanya Oiz, amb 5 quilòmetres finals per sobre del 10 per cent i superant per moments el 19%. Després de la tempesta muntanyosa hi haurà opció per als velocistes a l'arribada a Lleida, on els ciclistes hauran de recuperar forces per al desenllaç final de la ronda. La dinovena etapa entre la capital lleidatana i Andorra és assequible gairebé en la seva totalitat, però al final espera l'ascens a la Rabassa, on els líders hauran d'estar atents.

La penúltima jornada serà emocionant, de només 105 quilòmetres entre Andorra i el cim del Coll de la Gallina. Sis ports al guió amb doble pas per La Comella i Beixalís abans de la pujada definitiva de 7 quilòmetres al 8 per cent de mitjana i pujades del 15. La Gallina s'ha pujat en tres ocasions i aquesta vegada serà el jutge final de l'edició. La seva duresa es resumeix en 4.000 metres de desnivell. Els favorits amb opcions cremaran les naus al port andorrà que desemboca a 1.580 metres d'altitud. L'homenatge al vencedor tindrà lloc en els 112 quilòmetres d'etapa entre Alcorcón i Madrid. Abans, el trasllat des del Principat a la capital.