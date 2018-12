La cadena Sky deixarà de patrocinar l'equip ciclista el 2020

La cadena britànica de televisió Sky ha anunciat aquest dimecres que deixarà de patrocinar l'equip ciclista a partir del 2020, en un comunicat publicat a la seva pàgina web. "Amb aquesta decisió es posa punt final al patrocini del Team Sky, que seguirà competint amb un nom diferent si un nou patrocinador aporta el suport financer a partir del 2020", ha assenyalat l'empresa de comunicació. "L'equip competirà com a Team Sky per últim cop el 2019", ha puntualitzat.

Sky has announced that 2019 will be the final year of its involvement in cycling, drawing to a close an association spanning more than a decade of unprecedented success.



