El ciclisme català, a punt per a una nova època

Al desembre se celebraran eleccions a la Federació Catalana de Ciclisme (FCC), i davant la renúncia a tornar-se a presentar del president des de l’any 2011, Josep Bochaca, es preveu que es presentin dues candidatures. La primera que es va anunciar va ser la del president de l’UC Vilanova, Antoni Palacios, que ja era dins de la federació com a coordinador de ciclisme de carretera. Palacios afirma que “hi ha feina per fer” i defensa les opcions de crear un equip ciclista català professional, tot i que admet que “caldria trobar un patrocinador principal” per poder fer-ho. De moment ja s’ha reunit per parlar-ne amb Gerard Figueras, secretari general de l’Esport. Els altres punts forts del seu programa són cobrir el Velòdrom d’Horta per poder revitalitzar aquesta instal·lació, crear un museu d’història de la bicicleta i professionalitzar la federació per oferir un millor servei als afiliats. Palacios vol muntar un gabinet de comunicació i màrqueting per buscar patrocinadors, i tampoc descarta crear seus territorials per cuidar el territori.

Ara s’hi suma una segona candidatura, la de l’actual vicepresident, Joaquim Vilaplana, que ha confirmat que es presenta després de sis anys a la junta. Vilaplana, de 60 anys, ha sigut delegat per Barcelona i coordinador dels centres de tecnificació i seguretat viària. Vilaplana, de Sant Vicenç dels Horts, apunta a la necessitat de “defugir les fórmules grandiloqüents que poden arribar a hipotecar la nostra federació, com ja ha succeït en el passat”. “La prioritat és treballar amb objectius assolibles”, apunta el vicentí, que defensa el llegat d’un últim mandat en què “amb tot el que tenim a l’abast, s’ha demostrat que amb una gestió seriosa els resultats són positius”: hi ha hagut un increment de l’activitat esportiva, s’han aconseguint “calendaris competitius en totes les modalitats” i s’ha enfortit la xarxa de tecnificació de base. Tot sense oblidar que la junta sortint va saber revertir “una situació crítica” i va arribar al superàvit després de trobar-se amb un important forat econòmic, xifrat al seu dia en 600.000 euros. A la vegada, Vilaplana vol enfortir el ciclisme femení i ser transversal en una federació que té clar que “el cicloturisme és la clau perquè l’estructura federativa sigui sostenible”. “La bicicleta engloba un món molt ampli: mobilitat, lleure, oci, esport, competició, salut, medi ambient... i des de la FCC això ens motiva a treballar en tot l’espectre”, explica, i assenyala la iniciativa portada a terme recentment amb la creació de la Plataforma en Defensa de la Bicicleta, que aglutina diferents col·lectius ciclistes amb un objectiu comú, i apunta a la necessitat de “lluitar contra el lobi de les assegurances, que està castigant el practicant amb increments abusius de les taxes”.

El pròxim 13 de novembre es tancarà el període per presentar candidatures, i el dia 18 s’obrirà la campanya electoral per a unes eleccions que se celebraran el 2 de desembre.