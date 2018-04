El ciclista Michael Goolaerts pateix una aturada cardíaca després de caure durant la París-Roubaix

El ciclista belga Michael Goolaerts, de l'equip Vérandas Willems-Crelan, ha patit una aturada cardíaca aquest diumenge després de caure a la zona pavimentada de Briastre, durant la París-Roubaix.

El ciclista, de 23 anys, era un dels integrants del pilot quan, en una zona de llambordes mullades a causa de la pluja que ha caigut a la zona aquest diumenge al matí, ha patit una caiguda. Els metges s'han traslladat a la zona i li han fet un massatge cardíac ràpidament.

L'equip, a través de les xarxes socials, ha indicat que els serveis mèdics han traslladat Goolaerts a un hospital per seguir atenent-lo.

🇫🇷 #PR18 #ParisRoubaix @Paris_Roubaix



Michael Goolaerts was involved in a crash and forced to abandon the race. He was taken to hospital. No further news atm.