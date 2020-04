Ismael Ventura: "És difícil entrenar-se sense tenir un objectiu clar"

Ismael Ventura és un ciclista de muntanya de prestigi que aquests dies se les enginya com pot per entrenar-se sense sortir de casa. Campió d'Espanya XCM el 2017, busca motivacions per no abaixar la concentració i estar preparat per quan la competició es reprengui.

Com portes el confinament?

Malament. El mountain bike és un esport que combina l'activitat física amb el contacte amb la natura i en aquests dies de confinament es troba a faltar tant el vessant físic com el d'esbarjo. És un esport que t'ajuda a desconnectar.

Pots entrenar-te a casa?

Tinc un corró ciclista, però no serveix per fer intensitat, que és el que ens cal. És més una eina que serveix per escalfar, que és per al que en condicions normals la utilitzem, però com que no té resistència costa fer un entrenament de qualitat. A més, mentalment és molt dur. També faig exercicis de functional training, però com que no hi estic acostumat em costa.

En quin moment de la temporada et va agafar l'aturada?

En el pitjor, perquè tot just començava el bloc important amb les curses grans de la temporada. Estàvem a les portes del tram decisiu. La Cape Epic va ser la primera gran cursa que va ser suspesa i després van arribar la resta. El problema no són les curses que s'han cancel·lat sinó la incertesa de no saber quan començarem. És difícil entrenar-se sense tenir un objectiu clar. Per a què? Per a quan? Alguns parlen del mes de juliol, però no hi ha un calendari clar i, per tant, costa trobar la motivació.

El teu esport no necessita un estadi o un pavelló. Això pot ser un avantatge per recuperar la competició abans que altres disciplines esportives?

El fet de no tenir aglomeracions de gent hi pot ajudar. A més, hi ha fórmules com les contrarellotges que poden ser una bona alternativa per engegar competicions. Crec que el ciclisme sortirà reforçat d'aquesta situació, ja que és una bona forma de treballar la salut de manera individual. No has de tenir contacte. Penso que tant el ciclisme com el trail running guanyaran adeptes.

La part econòmica tampoc serà fàcil.

Aquest serà un aspecte desastrós, perquè el nostre ja és un esport bastant precari. Les marques petites tindran problemes, ja que moltes aposten pràcticament per afició i suposo que serà un dels primers aspectes en què hauran de retallar. Les empreses no tindran gaires diners per dedicar al màrqueting.

Com estàs de preocupat per la situació?

Suposo que com tothom. És una crisi nova per a tothom. La nostra generació no havia passat res semblant i estem descol·locats. Ara es tracta d'anar recuperant a poc a poc la normalitat.