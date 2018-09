L'italià De Marchi s'endú l'etapa de la Vuelta amb final a Luintra

L'italià Alessandro De Marchi (BMC) s'ha imposat en l'onzena etapa de la Vuelta Ciclista a Espanya, disputada aquest dimecres entre Mombuey i Luintra, de 207,8 quilòmetres. El britànic Simon Yates (Mitchelton) ha mantingut el mallot vermell de líder.

De Marchi ha guanyat en solitari amb un temps de 4 hores, 52 minuts i 38 segons, a una mitjana de 42,6 km / hora. El colombià Jhonatan Restrepo (Katusha) l'ha seguit a meta a 27 segons; mentre que el grup del líder amb els favorits ha travessat la meta a 2.02 minuts.

No hi ha hagut canvis a la general i Simon Yates segueix al capdavant, seguit per Alejandro Valverde (Movistar) a un sol segon i pel seu company colombià Nairo Quintana a 14.

Aquest dijous es disputa la dotzena etapa, entre Mondoñedo i Mañón, de 181,1 quilòmetres.