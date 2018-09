Enric Mas, el relleu generacional que arriba des d'Artà

La Vuelta a Espanya 2018 apunta a ser recordada com la del relleu generacional davant la joventut dels seus principals protagonistes, els tres joves corredors que van finalitzar al podi de la plaça de Cibeles, a Madrid: el guanyador Simon Yates, Enric Mas i Miguel Ángel López. Britànic, mallorquí i colombià es perfilen com a part important del relleu del ciclisme internacional en un futur a curt, mitjà i llarg termini.

A Mas (Artà, 1995) ja el va assenyalar com a corredor del futur Alberto Contador. I el va ratificar a Andorra, com volent visualitzar el relleu, un altre gran, Alejandro Valverde. “Me n’alegro molt per ell”, va dir sobre Mas el murcià, als seus 38 anys referència gairebé eterna d’un ciclisme espanyol en què ja no hi són ni Contador ni Oscar Freire ni Joaquim Purito Rodríguez ni Samuel Sánchez. Als que intentarà fer oblidar també amb un aliat per a això: el català Marc Soler (1993).

“Soc un noi de 23 anys que porta molts anys gaudint d’aquest esport i moltíssims any somiant amb això. És la meva primera vegada, el meu primer podi i he de gaudir-ho”, va opinar Mas, que dissabte va completar una exhibició al coll de la Gallina. “M’encanta la pressió, espero agafar-la en el bon sentit, que no sigui per a mal i poder superar-la”, va assegurar el ciclista, que va reconèixer tenir ganes d’agafar-se vacances. El seu pròxim repte serà el Mundial, on treballarà per a Alejandro Valverde.

Mas va avançar que li agradaria córrer el Tour de França del 2019, tot i que va deixar la decisió final en mans de Patrick Lefevere, el director de l’equip Quick-Step en què li agradaria acabar la seva carrera. El ciclista mallorquí va revelar que es va posar malalt en la primera jornada de descans a Salamanca i va assegurar que si l’etapa de l’endemà amb final a Bermillo de Sayago no hagués estat a l’esprint i hagués estat de muntanya segurament hagués hagut d’abandonar.

540x306 Elia Viviani / EFE Elia Viviani / EFE

Viviani d’endú l’última etapa

El britànic Simon Yates (Mitchelton) es va proclamar vencedor de la 73a edició de la Vuelta a Espanya un cop finalitzada la 21a i última etapa, disputada entre Alcorcón i Madrid, de 100,9 quilòmetres, en la qual Elia Viviani (Quick Step) va aconseguir ahir el seu tercer triomf en aquesta edició. L’italià, de 29 anys, va aixecar els braços a Madrid amb un temps de 2 hores, 21 minuts i 22 segons, a una mitjana de 42,8 quilòmetres per hora, per davant de Peter Sagan (Bora) i de Giacomo Nizzolo (Trek)