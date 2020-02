La Volta reivindica el pes de la tradició i la història

La Volta Ciclista a Catalunya és la tercera prova per etapes més antiga del món, però manté intacte el seu esperit. Amb inici a Calella i final a Barcelona, la seva edició número 100 recorrerà del 23 al 29 de març tot Catalunya amb un traçat variat i exigent: tindrà alta muntanya (finals a Vallter 2000 i Port Ainé), una contrarellotge individual al Pla de l’Estany i un grapat d'etapes propícies per a esprínters i especialistes en escapades. Alejandro Valverde, Nairo Quintana, Marc Soler, Miguel Ángel López i Warren Barguil ja han confirmat la seva participació a la prova.

Una de les novetats de l’edició 100 de la Volta serà la disputa d’un esprint especial commemoratiu en el quilòmetre 100 de cada etapa per recordar el llegat de sis ciclistes que han deixat la seva empremta en diverses èpoques de la cursa: Sebastià Masdeu, Mariano Cañardo, Miquel Poblet, Joaquín Galera, Miguel Indurain i Alejandro Valverde. “Es tracta d’unir tradició i història”, diu Rubén Peris, president de la Volta Ciclista a Catalunya. La cursa tindrà Calella com a punt de partida. La primera etapa posarà a prova els corredors amb un recorregut de mitja muntanya. La segona etapa servirà per recuperar la contrarellotge, una disciplina que no es tenia des del 2007. Amb inici i final a Banyoles, els participants recorreran 21,1 quilòmetres per les carreteres del Pla de l’Estany. Posteriorment serà el torn de l’alta muntanya, ja que Vallter 2000 i Port Ainé acolliran dues etapes de categoria especial. La cinquena etapa, que permetrà rodar per un espai tan icònic com Montserrat, tindrà final a Manresa. El Canal Olímpic de Catalunya s’estrena com a sortida d’etapa, i el Circuit de Barcelona-Catalunya també viurà el pas de la Volta. La sisena etapa, que es disputarà entre Tarragona i Mataró, precedirà l’últim dia de la prova, que tornarà a finalitzar a Montjuïc. Aquesta edició recupera el pas per la històrica pujada que va fins al castell.

“Tan important és arribar a la xifra de 100 edicions com l’estat en què s’hi arriba. I afortunadament, gràcies a l’esforç de tots, estem en el top mundial del ciclisme. La prova forma part del calendari UCI World Tour i compta amb una participació d’autèntic luxe”, analitza Peris. La presentació, que es va fer a l’INEFC de Barcelona, va estar conduïda per Artur Peguera i Anna Boadas. L’acte va servir per donar a conèixer el cartell d’aquesta històrica edició, obra de l’artista Ramon Enrich. La cançó oficial, que porta per nom Eclipsi, va a càrrec de Blaumut. L’edició de l’any passat la va guanyar Miguel Ángel López i va comptar amb participants del renom d’Egan Bernal, Richard Carapaz, Chris Froome i Alejandro Valverde.

“En un moment de l’esport en què sembla que tot es pot comprar i que les competicions es poden exportar arreu del món, hem de reivindicar el pes de la història i de la tradició. Això és el que és la Volta. Estem ben posicionats per afrontar els nous reptes sense perdre la nostra essència i identitat. L’evolució de l’esport i la globalització ens obliguen a professionalitzar algunes àrees, però la prova continua sent un tresor que tenim a Catalunya i que hem de cuidar”, assegura Peris, que recorda que la prova es podrà veure a través de la televisió a 190 països d’arreu del món.

“La Volta és una referència i té molta tradició i projecció, però aquesta edició número 100 ha de servir per posar en valor la màgia d’aquesta prova, que no seria possible sense la col·laboració de molts voluntaris. Hem de treure pit”, argumenta Gerard Figueras, secretari general de l’Esport.

“L'últim dia pot ser decisiu”

“Quan estava en actiu, la Volta era la cursa de casa, la prova més important de l’any. Està en un punt de la temporada òptim que permet als ciclistes professionals valorar el seu punt de forma”, opina Joaquim Purito Rodríguez, exciclista. “Crec que l’últim dia pot ser decisiu, perquè l’etapa final recupera la pujada al castell i és molt dura”, argumenta Àngel Edo.

La Volta incorpora Moritz com a patrocinador principal de la prova. Una de les novetats més destacades d’aquest acord comercial es podrà observar durant la cerimònia al podi de cada final d’etapa, on els vencedors brindaran amb cervesa. Un altre dels punts forts és que el mallot que s’atorga al corredor català millor classificat a la general portarà la imatge de la marca.