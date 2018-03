18 ports de muntanya per gaudir d’una Volta amb un bon cartell

Com ja és tradició els últims anys, Calella serà el punt de sortida d’una nova edició de la Volta Ciclista a Catalunya, la 98a. Durant una setmana, i fins que les rampes de Montjuïc serveixin d’escenari, diumenge vinent, de l’última etapa, el pilot posarà a prova el Movistar Team d’Alejandro Valverde i Nairo Quintana en una edició en què Marc Soler, després de guanyar la París-Niça, intentarà ser el primer català que guanya després 4 anys després. La tercera carrera per etapes més antiga després del Tour de França i el Giro d’Itàlia arriba en un bon estat de forma, després de l’acord amb la marca francesa ASO, encarregada de fer arribar la senyal de televisió a 190 països. I tot, l’any que s’estrena la Revolta, la cursa femenina, d’una sola etapa, a Montjuïc: serà el diumenge 25.

I la Volta tindrà un bon cartell malgrat l’absència del britànic Chris Froome, que, en ple debat sobre un possible dopatge, es prepara per guanyar el mateix any Giro i Tour. En el seu lloc, l’equip Sky es posa en mans dels colombians Sergio Henao i Egan Bernal. Els dos ciclistes, de fet, poden ser els grans animadors de la Volta. Esteban Chaves liderarà l’equip Mitchelton-Scott, i estarà acompanyat pels germans Adam i Simon Yates; i un experimentat Rigoberto Urán serà el cap de l’EF Education First-Drapac Cannondale. Dan Martin, guanyador l’any 2013, i Fabio Aru, de l’UAE Team Emirates, també volen ser protagonistes en un recorregut en què el gran favorit per a les arribades en esprint és Nacer Bouhanni (Cofidis), guanyador de tres etapes en les dues últimes edicions de la cursa. La Volta, però, arriba amb un recorregut amb 18 ports de muntanya i amb el clima com a possible protagonista: la neu arribarà al mateix moment.

1a etapa: Calella-Calella

Dilluns 19, 152 quilòmetres

Calella serà el punt de sortida i arribada de la primera etapa de la Volta, com els últims anys, però amb la novetat que hi haurà un recorregut més suau amb una sola pujada, de tercera categoria, a l’alt de Collsacreu.

2a etapa: Mataró-Valls

Dimarts 20, 175 quilòmetres

Malgrat l’ascens al coll de Lilla, relativament a prop de l’arribada, hauria de ser una etapa per controlar els atacs i veure una arribada amb esprint final.

3a: Sant Cugat-Vallter 2000

Dimecres 21, 199 quilòmetres

L’etapa reina, amb tres ports de primera categoria i un de categoria especial. El coll de Bracons, el port d’Oix i el port de Rocabruna aniran carregant les cames del pilot just abans d’atacar l’estació de Vallter 2000. Una etapa que podria estar condicionada per la neu i el fred i on es poden marcar diferències clau.

4a etapa: Llanars-La Molina

Dijous 22, 170 quilòmetres

Segona etapa consecutiva amb espectacle i oportunitats per als escaladors. Després d’un inici suau, el coll de Jou i el coll de la Creueta posaran a prova les cames abans de la pujada a la Molina, on ja s’ha pujat els últims anys.

5a etapa Llívia-Vall d’Aran

Divendres 23, 212 quilòmetres

Malgrat ser l’etapa més llarga i no abandonar els Pirineus, és una etapa més suau que les anteriors. El retorn, 25 anys després, a la Vall d’Aran servirà per passar pel port del Cantó i el port de la Creu de Perves.

6a etapa Vielha-Torrefarrera

Dissabte 24, 194 quilòmetres

El descens cap al Segrià, amb dos ports poc importants, hauria de ser perfecte per a una etapa amb arribada a l’esprint a Torrefarrera, que s’estrena com a final d’etapa.

7a etapa Barcelona

Diumenge 25, 154 quilòmetres

Com sempre, la Muntanya Màgica viurà el final de la cursa. El grup sortirà de la ciutat de Barcelona per rodar pel Baix Llobregat abans de tornar per encarar les vuit voltes al circuit, on les rampes, sempre ràpides, poden decidir la general si no ho està abans.