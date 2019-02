8 anys somiant el debut d’un equip ciclista professional femení

L’equip gironí del Massi-Tactic, pioner a Catalunya a l’UCI Women’s Team, la màxima categoria del ciclisme femení en ruta en l’àmbit mundial, posarà fil a l’agulla al seu projecte aquest diumenge 10 de febrer a la Volta a la Comunitat Valenciana. La primera posada en escena del conjunt empordanès, que pertany al Club Ciclista Baix Ter i liderat per Àngel González i Pepe Pedrero a la direcció esportiva, serà en una cursa de 88 quilòmetres que acollirà la capital valenciana i que tindrà el punt i final a la Plaça de l’Ajuntament de València. També serà el primer cop que aquesta competició organitzi una edició femenina, que forma part del calendari UCI Femení, la segona categoria, i que tindrà un recorregut idèntic que l’última etapa masculina, que consta de cinc etapes i que va començar el 6 de febrer. Acabarà, conjuntament amb la femenina, el dia 10.

Teresa Ripoll, Noemi Ferré, Elisabet Llabrés, Mireia Benito, Sandra Moral i Elisabet Escursell seran les encarregades de pedalar en una competició que encaren amb moltes ganes de començar: “És un circuit amb poca muntanya i molt planer on lluitarem per fer-ho el millor possible”, explica González. El Massi-Tactic, que fins ara només prenia part en proves de la Copa d’Espanya i de la Copa Catalana, es quedarà a terres valencianes després de participar a la Volta a la Comunitat Valenciana perquè del 20 al 24 de febrer participarà a la Setmana Ciclista Valenciana.

El projecte impulsat pel Club Ciclista Baix Ter, fundat l’any 1990, va ser creat ara fa vuit anys per donar projecció a tres ciclistes que els tocava deixar l’entitat en etapa de formació. L’acollida va ser tan bona que, la temporada passada, el número de ciclistes femenines era de 23, procedents de Catalunya, Balears i Aragó. El club, presidit per Sergi Güell i que compta amb un centenar de corredors i corredores, la gran majoria menors d’edat, segueix la seva aposta pel creixement del planter i compta amb un segon equip amateur que participarà en proves territorials. 230 socis els donen suport per tirar endavant projectes de l’envergadura del Massi-Tàctic.