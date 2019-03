Un circuit més ràpid i planer per a la 41a Zurich Marató Barcelona 2019

Aquest dijous s’ha presentat oficialment la 41a edició de la Zurich Marató de Barcelona 2019, que se celebrarà diumenge, 10 de març, amb sortida a 2/4 de 9 del matí des de l’avinguda Maria Cristina, i que tornarà a posar la ciutat de Barcelona al vagó capdavanter de les maratons europees.

L’acte ha tingut lloc a l’Auditori del Museu Olímpic i de l’Esport Joan Antoni Samaranch, on la comissionada d’Esports de l’Ajuntament de Barcelona, Marta Carranza, i el director esportiu de la prova, Cristian Llorens, han sigut els encarregats de presentar les novetats de l’edició d’enguany. Els han acompanyat representants de patrocini i dos atletes kenians d’elit que participaran a la cursa. El primer d’ells Anthony Maritim, guanyador l’any passat, que es mostra expectant per córrer diumenge: “Serà un plaer córrer al costat dels grans corredors que hi haurà”, ha explicat, advertint que té al cap superar la seva marca. El segon, Laban Korir, màxim favorit a la victòria d’enguany: “Tornar a Barcelona sempre és un bon motiu d’alegria. Espero fer un bon paper”, deia.

Els dos atletes no han amagat les seves pretensions de prendre-li el rècord a un altre atleta que tornarà a competir a Barcelona aquest diumenge, Jackson Kotut, posseïdor de la millor marca de la Zurich Marató Barcelona, aconseguida el 2010 amb 2 h 7 min 30 s. Eliud Kiptanui, que té la millor marca en una Marató, amb 2:05:21, aconseguida a Berlín el 2015, també els acompanyarà amb l’objectiu de millorar el seu temps.

En categoria femenina, una altra keniana, Jackline Chepngeno, de 26 anys, i l'etíop Aberash Fayesa, de 23 anys, que va aconseguir a la Marató de Barcelona de 2017 la seva millor marca personal (2:27:04), parteixen com a principals favorites a travessar la meta en primera posició.

Nou itinerari per assolir rècords

Enguany el recorregut canvia lleugerament i es preveu idoni per aconseguir registres importants. “Hem pogut introduir unes millores substancials per fer-lo més ràpid sense treure cap punt turístic”, explicava Llorens. El traçat inclourà menys revolts, passarà per carrers més amples i tindrà menys desnivell acumulat, aconseguint un circuit més planer i més ràpid, amb modificacions, sobretot, al principi i al final. “Serà més assequible per a tothom i podrem jugar amb el temps”, assegura Carranza.

L’inici de la cursa ja no portarà els corredors a pujar fins a l’avinguda Diagonal, sinó que giraran per Travessera de les Corts deixant el Camp Nou a l’esquerra. I al tram final no hauran d’afrontar els tres quilòmetres de pujada del Paral·lel, amb la qual cosa es preveu que els favorits aprofitin per atacar els rècords. “Hem reduït 30 metres el desnivell, gairebé un 20% respecte a l’any passat”, ha explicat Llorens. Per compensar la pèrdua de quilometratge que havien provocat aquestes modificacions, s’ha allargat el tram de la Meridiana, una via ample i recta que afegirà velocitat a la prova.

Les inscripcions han augmentat un 2% respecte a l’última edició, i han assolit la xifra de 17.465 dorsals. Cal destacar que el percentatge femení puja fins al 20%, cosa que suposa la màxima participació femenina en maratons de l’estat espanyol. “Per a nosaltres això és molt important i ho volem posar en valor”, ha manifestat Marta Carranza. Gairebé la meitat dels participants (49%) són estrangers, procedents de 107 països diferents, un altre rècord històric. Entre tots aquests participants destaquen nou interns del Centre Penitenciari de Can Brians, que correran acompanyats per dos dels seus tècnics: “Pensem que la Marató canvia la vida i que és un bon instrument per la inclusió social. Estem molt contents de participar en aquesta experiència”, expressava Carranza.