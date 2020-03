Una dona guanya un torneig d'escacs mixt però rep només el premi de guanyadora femenina

260x366 La jugadora Marta García / MALENA MARTÍN La jugadora Marta García / MALENA MARTÍN

La setmana passada, la barcelonina Marta García va competir en un torneig universitari d'escacs, el Campionat Universitari d'Escacs del País Valencià que organitzava la Universitat d'Alacant. Va aconseguir arribar a la final invicta: va superar cinc competidors i, amb el sisè, va signar taules. Va obtenir 5,5 punts sobre 6, la màxima puntuació del torneig. L'alegria per haver-lo guanyat es va diluir quan, a la cerimònia de lliurament de premis, li van donar tan sols el de guanyadora de la categoria femenina. El problema es va originar perquè, a diferència del que passa habitualment en els tornejos d'escacs, les bases d'aquest campionat universitari deien que hi havia dues categories, una de masculina i una de femenina, raó per la qual Marta García va rebre el premi com a campiona femenina.

"Divendres passat ens en vam assabentar perquè la Marta ens ho va dir", explica Ramón Padullés, secretari general de la Federació Espanyola d'Escacs (FEDA). I ràpidament es van posar en contacte amb el Consell Superior d'Esports, que va acordar que o bé des del Consell o bé des de la Federació es revisés el reglament que van seguir des de la universitat per organitzar el torneig. "L'error de la universitat va ser agafar un reglament universitari de qualsevol esport en què es divideix per categoria masculina i femenina, malgrat que en els escacs fa anys que això no passa", apunta Padullés.

Des de la FEDA, a través de la Comissió de Dona i Escacs, creada fa vuit anys, s'impulsa la igualtat entre homes i dones en aquest esport, on la força física no entra en joc. "Aquí el que importa és la capacitat intel·lectual i des de la Federació treballem perquè tothom sigui igual: homes, dones, nens i nenes", recorda Padullés, que explica que a la jugadora, el fet que no li reconeguessin que havia guanyat el torneig en la categoria absoluta "la devia agafar per sorpresa, com a tothom". I és que algun cop García havia rebut dos premis, com per exemple quan va guanyar el campionat autonòmic i va rebre el trofeu com a campiona absoluta i com a campiona femenina. "La categoria femenina hi és i això s'acostuma a fer per afavorir la participació de les dones en aquest esport", asseguren des de la Federació.

"Si la Universitat d'Alacant considera que homes i dones no poden competir entre si en un esport com els escacs, ¿llavors per què fa un campionat mixt, en què juguen homes contra dones sense distinció de sexe?", es preguntava la mare de Marta García, Malena Martín, a través de Facebook. "Es veu que si ets dona no pots guanyar oficialment un torneig d'escacs a la universitat", va afegir. I això va generar una allau de reaccions.

García, de 19 anys, va néixer a Barcelona i va començar a jugar a escacs als dotze anys gairebé per casualitat. "En unes colònies va veure un campionat d'escacs, li va cridar l'atenció i quan va tornar a casa va dir que volia jugar a escacs i s'hi va apuntar", relata la mare. Des de fa vuit anys viu a València, on estudia psicologia a la Universitat de València i juga a escacs al Club d'Escacs Mislata. Ara per ara és la tercera espanyola al rànquing, darrere d'Ana Matnadze i Sabrina Vega. "Tenim referents femenins molt bons a casa, com la Marta i la Sabrina", indica Padullés. Però la mare de García indica que l'ambient de les competicions encara és molt masculí. "A l'elit no hi ha gaires noies i, per tant, ella molts cops no pot compartir habitació amb ningú, l'hem d'acompanyar nosaltres. L'ambient és molt masculí, podríem dir que el 95% dels participants són homes i ella competeix molts cops amb homes de 40 i 50 anys", comenta.

Posar fi als estereotips antics

Ara per ara, segons les dades de la Federació, del total de federats a tot l'Estat tan sols el 10,6% són noies. "L'any passat no arribàvem al 7%. Puja cada any clarament, hem de continuar així", afirma Padullés. I per què hi ha tantes diferències entre els nois que juguen a escacs i les noies? "Les consideracions socials antigues feien que es veiés els escacs com una cosa que no era per a noies. Els clubs d'escacs eren als bars... Ara ja no, ara als clubs hi pot entrar tothom", comenta Ramón Padullés.

Des de la Comissió de Dona i Escacs de la FEDA es fan diverses activitats per donar visibilitat a les dones que juguen a escacs i per promoure l'esport des de la base. "Després de molta polèmica hem aconseguit que en tots els equips que disputen totes les divisions estatals hi jugui una noia", apunta Padullés. La mesura, per fomentar que les dones juguin a escacs, es va instaurar fa quatre anys i s'ha anat implantant progressivament. "Abans, en un campionat femení hi participaven entre 30 i 35 noies. Ara, com a mínim, gràcies a aquesta norma, en són 60", afegeix. Malena Martín apunta que moltes vegades la seva filla s'ha sentit "primer dona i després competidora" quan ha participat en algun torneig. "Primer diuen que és la primera dona classificada i, després, que també va primera de l'absoluta. ¿No hauria de ser, com a mínim, al revés?", es pregunta.