L'espectacular primer descens en esquís de Kilian Jornet de la Troll Wall noruega

Kilian Jornet ha presentat aquest dimecres 'Troll Wall', el documental que narra el primer descens en esquí del català de la ruta Fiva a Noruega. El Troll Wall (Trollveggen en noruec i que significa literalment 'paret del troll') és una paret vertical de 1.100 metres de desnivell a la cara nord del Trolltindan (1.788 metres) situada a la vall de Romsdalen, a Noruega. A la part dreta d'aquesta paret hi ha Fiva, una ruta mítica en la història de l'alpinisme noruec i la primera que supera aquesta gran paret. Des de fa anys ha estat en la ment de molts esquiadors i alpinistes. Es tracta d'una ruta de 1.700 metres amb una inclinació mitjana de 55-60 graus.

Jornet va començar a pensar en aquest projecte fa dos anys, quan es va traslladar a viure a la zona. Des de llavors, va passar hores estudiant la línia, reconeixent-la i esperant les millors condicions per intentar el primer descens en esquís. Les nevades de l'any passat van afavorir el moment: "El 17 de febrer del 2018 vaig anar a fer un reconeixement de la ruta. No obstant això, em vaig adonar de seguida que les condicions eren molt bones. En esquí de pendent les condicions perfectes no existeixen, així que em vaig adonar que ho havia de provar sí o sí. Va ser una experiència molt interessant i exigent. La part superior és probablement la més complicada, ja que són probablement els 200 metres més verticals que he esquiat mai. Després venien uns 400 metres força estrets i tot seguit 100 metres amb seccions més esquiables però amb algunes parts molt gelades i verticals. És una ruta molt exposada i has d'estar molt concentrat, però al final el resultat va ser molt satisfactori", indica Jornet.

En el documental es narra aquest primer descens, però també la progressió de Kilian Jornet com a esquiador de pendent. Així, compta amb els testimonis d'esquiadors destacats del sector com Vivian Bruchez, mentor de l'atleta de la Cerdanya: "El Kilian ve de l'esquí de muntanya, però fins al 2012 no va començar amb l'esquí de pendent. És una persona que aprèn molt ràpid i aviat va saber combinar les seves habilitats en l'esquí de muntanya per portar-les a aquesta nova disciplina", explica.