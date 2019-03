El Barça Lassa jugarà la final de la Copa d'Espanya contra ElPozo Múrcia

Quatre anys després, el Barça Lassa tornarà a disputar una final de la Copa d'Espanya. Serà aquest diumenge a les 17 h contra ElPozo Múrcia a la Fonteta. Els blaugranes tindran l'opció d'aixecar la seva quarta copa de la història després d'haver eliminat el vigent campió, el Jaén, als quarts de final per 3-0, i aquest dissabte l'Osasuna Magna a les semifinals per 1-3.

Els jugadors d'Andreu Plaza han començat molt endollats i al minut tres ja s'avançaven. Ferrao, amb un xut creuat, ha col·locat el 0-1 en el marcador. El brasiler s'ha estrenat com a golejador en la competició i podrà jugar, per primera vegada, la final de la competició. Després de regalar el 0-1, Adolfo ha transformat el 0-2 al quart d'hora de partit. Joselito li ha cedit l'esfèrica d'esperó i a l'espai i el '8' blaugrana no ha perdonat davant d'Asier.

A la represa els navarresos han premut l'accelerador i han pogut retallar distàncies. La més clara: la de Dani Saldise, però el seu xut s'ha estavellat al travesser de la porteria de Juanjo. Als últims compassos del partit els locals han atacat amb porter-jugador i els ha costat el 0-3, obra d'Adolfo gràcies a una recuperació de Sergio Lozano. El domini de l'Osasuna ha tingut recompensa i a quatre minuts del final Adri Ortego –cedit pel Barça fins a final de temporada– ha anotat l'1-3 definitiu.