El Barça Lassa s'endú el derbi català de futbol sala davant l'Industrias Santa Coloma (2-3)

Els partits entre l'Industrias Santa Coloma i el Barça Lassa sempre són sinònim d'espectacle, bon futbol i gols. El guió avui també s'ha complert. Els blaugranes han aconseguit la revenja de la primera volta, quan l'Industrias va endur-se els tres punts a l'últim segon del partit. Amb un golàs d'Arthur i un doblet de Ferrao, el Barça ha assolit el liderat de la Lliga.

Tercer derbi català de la temporada i primer a l'Olímpic de Badalona. L'Industrias continua adaptant-se a l'Olímpic de Badalona: la seva nova casa. Les reformes al Pavelló Nou obliguen els colomencs a jugar els últims cinc partits d'aquesta temporada i tota la pròxima a la pista de la Penya de bàsquet.

Els blaugranes han plasmat un gran inici dominador amb un golàs d'Arthur al minut cinc. Assistència de Ferrao i l'ala brasiler, des de la banda dreta, ha superat Miquel Feixas amb una bellíssima vaselina directa a l'escaire. Els locals han pogut posar les taules al marcador, però el xut de Pol Pacheco s'ha estavellat amb la fusta. Tot i jugar els últims nou minuts amb les cinc faltes, els d'Andreu Plaza no s'ha arronsat i Ferrao ha posat terra pel mig amb el 0-2. Poca contundència de la defensa de l'Industrias i un 'killer' de la talla del pitxitxi blaugrana no ha perdonat.

Als 42 segons del segon temps, Uri Santos ha retallat distàncies al marcador. Un gol idèntic al d'Arthur, però des de la banda esquerra. Santos, format al planter del Barça, ja va ser l'encarregat d'anotar un gol històric: el primer a l'Olímpic de Badalona. El partit, que també s'ha jugat a la grada, ha revifat els 2.325 espectadors, la immensa majoria donant suport a l'equip local.

La posició de pivot és una de les més complicades, però si hi ha un jugador que la porta a la perfecció és Ferrao. I el seu segon gol ho defineix exactament. Rep la pilota d'esquenes, l'aguanta protegint-se del seu defensor, mitja volta i gardela impossible per a Feixas. El brasiler s'ha col·locat com a pitxitxi de la Lliga, empatat a 25 gols amb Carlitos, del Jaén.

El Barça ha jugat amb foc en els últims instants. Els locals, sense res a perdre, han sortit a jugar amb porter-jugador. A falta de 45 segons, Albert Cardona, gairebé sense voler, ha posat la por al cos dels blaugrana amb el 2-3. Quan només faltaven cinc segons, Leo Santana ha salvat una pilota sobre la línia de gol i ha evitat que succeís el mateix que a la primera volta. A l'Industrias mai se'l pot donar per mort, i menys a l'Olímpic de Badalona