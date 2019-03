El Barça Lassa de futbol sala lliga Aicardo fins al 2021

El jugador del Barça Lassa de futbol sala Jesús Aicardo ha ampliat el seu contracte amb l'entitat blaugrana dues temporades més, fins al 30 de juny del 2021. El jugador, que acabava contracte a finals d'aquesta temporada, porta set anys defensant la samarreta del Barça, i és el segon jugador que acumula més anys al primer equip després del capità Lozano.

En declaracions a BarçaTV, el jugador andalús ha mostrat la seva satisfacció per haver arribat a aquest acord: "És un dia molt important per a mi i per a la meva família. És un orgull seguir al Barça després de set temporades, perquè en aquest Club m'hi sento com a casa".

També ha tingut paraules d'agraïment el mànager de la secció, Txus Lahoz, que ha qualificat Aicardo com una "peça clau" del projecte: "El jugador s’ha guanyat la continuïtat a la pista, com ho acrediten els seus bons registres de les últimes temporades", ha declarat Lahoz. I és que, des que va aterrar a Barcelona l’estiu del 2012 procedent del Lobelle Santiago, Aicardo ha aconseguit anotar 121 gols i ha guanyat un total de 14 títols de blaugrana: una Champions (2014), una Lliga (2012/13), dues Copes d’Espanya (2012/13 i 2018/19), tres Copes del Rei (2012/13, 2013/14 i 2017/18), una Supercopa d’Espanya (2013/14) i sis Copes Catalunya (2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18 i 2018/19).