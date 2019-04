El Barça Lassa inicia el camí cap al regnat europeu

El Barça Lassa de futbol sala disputarà aquest divendres (17.30, GOL) la semifinal de la UEFA Futsal Cup contra el Kairat Almaty, l'amfitrió de la competició. En cas de superar l'eliminatòria, que es juga a partit únic, els blaugrana jugaran diumenge la final contra el vencedor del duel entre Sporting de Portugal i Inter Movistar.

Després d'aconseguir la Copa d'Espanya i la primera posició a la fase regular de la Lliga Nacional de Futbol Sala, els d'Andreu Plaza volen tornar a regnar en la màxima competició europea. Aquest any serà la sisena Final Four per al Barça. El balanç en les anteriors va ser de dos campionats (Lleida 2012 i Bakú 2014), un subcampionat (Lisboa 2015) i dues terceres posicions (Tbilissi 2013 i Saragossa 2018). "La Copa d'Europa és una competició molt complicada: la línia entre guanyar i perdre és molt fina. No podem jutjar a l'equip per només un partit, cal valorar la competició amb perspectiva", assegurava l'entrenador Andreu Plaza a la roda de premsa prèvia al partit.

Serà la tercera vegada que s'enfrontin tots dos equips amb un balanç molt desfavorable pel Barça. Derrota a la final del 2015 a Lisboa (3-2) i també en les semifinals del 2013 a Tbilissi (5-4). El conjunt d'Azerbaidjan no posarà les coses gens fàcils al Barça Lassa, i és que acostuma a jugar tots els seus partits amb porter-jugador. "Com aficionat, no m'agrada gens que es jugui de cinc. M'agrada veure espectacle, accions, transicions, no un equip que trenqui el ritme del partit, però és licit", lamentava el capità Sergio Lozano en roda de premsa.

Andreu Plaza s'ha emportat a tot l'equip al complet cap al Kazakhstan, fins i tot el porter del filial Àlex Lluch. Així i tot, hi haurà dues absències destacades de cara a la semifinal. El pitxtixi de l'equip Ferrao arrossega sanció després de veure una targeta groga en l'últim partit contra l'Ugra, i Marcenio, perquè ja va jugar en la present edició de la Champions amb un altre equip. De cara a la hipotètica final de diumenge, Ferrao ja estaria disponible per ajudar a l'equip a conseguir la seva tercera Champions de la seva història.