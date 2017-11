El Barça Lassa posa la primera pedra en el camí cap a la 'final four' (6-0)

El Barça Lassa ha aconseguit una victòria sense gaires dificultats contra del 't Knooppunt holandès per 6 a 0 en el primer partit de la Ronda Elit de la Champions League i es col·loquen, de moment, líders provisionals del grup.

En un enfrontament que no ha sortit del guió previst, els d'Andreu Plaza s'han mostrat molt seriosos i no han donat cap oportunitat al conjunt holandès, que s'ha vist àmpliament superat pel rival. Des del primer minut els blaugranes han dominat el joc i han buscat la porteria holandesa sense cap mirament, però sense sort en el remat. No ha sigut fins al minut 10 de partit que Leo Santana ha obert la llauna, gairebé sense angle, en aprofitar un refús del porter.

El gol blaugrana ha fet despertar el 't Knooppunt, que amb el marcador en contra ha tingut dues bones ocasions per empatar el partit, una d'elles en un xut al pal, i l'altra després d'una rematada a l'escaire de Sofian El Adel, que Juanjo ha aturat enviant la pilota a córner. Les esperances holandeses, però, s'han esvaït totes al minut 18 amb el segon gol del Barça, obra de Ferrao, que ha aprofitat una greu errada del porter rival quan intentava una conducció a l'altura del mig del camp. En la jugada següent Marc Tolrà ha recuperat una pilota en camp contrari i després d'una paret amb Joselito ha batut el porter i ha posat el 3 a 0 abans del descans.

En la represa, el conjunt holandès ha sortit més endollat i, fins i tot, s'ha atrevit a fer alguna jugada combinada per arribar a la porteria de Juanjo, que no ha patit en excés per impedir el gol. Tot i les bones intencions del 't Knooppunt, aquesta vegada Jesús Aicardo era qui tornava a posar de peus a terra els holandesos al minut 30 amb un golàs de volea des de fora l'àrea. El mateix Aicardo posava el cinquè gol al marcador amb un xut de falta que s'ha colat entre els jugadors de la barrera.

A l'últim minut i amb el partit més que sentenciat, Andreu Plaza ha fet debutar el jove jugador del filial Xavi Cols, abans que Joselito fes el sisè per tancar el marcador i posar, així, la primera pedra en el camí cap a la 'final four'.