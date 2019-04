Catalunya obté la millor posició històrica en un Mundial de futbol sala

La selecció catalana de futbol sala tanca la seva participació al Mundial Misiones 2019 en sisena posició, el seu millor registre històric. Catalunya ha participat en el Mundial com a membre de l'Associació Mundial de Futsal, juntament amb el Brasil, l'Argentina, Colòmbia, França o Itàlia, entre d'altres.

Els catalans van finalitzar la fase de grups com a líders amb un ple de victòries: 3-1 a França, 11-0 als Estats Units i 11-1 al Nepal. Sud-àfrica va trencar el somni de la selecció d'accedir a les somiades semifinals. Tot i l'empat a un al descans, Catalunya va acabar perdent per 3-7. En la lluita per la cinquena i sisena posició, Colòmbia, vigent campiona del Mundial, ha dominat el partit i al descans ja guanyava els catalans per 5-0, fins a arribar al 8-1 definitiu.

Amb tot, Catalunya tanca el Mundial en la sisena posició, la seva millor classificació fins ara: l'any 2007 va ser tretzena mentre que el 2011 va finalitzar en setena posició. La final la disputaran avui l'Argentina i el Brasil.