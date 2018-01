Empat a 2 entre el Barça i el Catgas Energia

En dues ocasions ha hagut de remuntar el Barça Lassa per evitar la derrota en el derbi català de futbol sala, que s'ha acabat amb un 2-2 poc útil per a cap dels dos conjunts. El Catgas Energia, amb els exblaugranes Cristian i Ari Santos al cinc titular, s'ha avançat en el marcador amb un gol d'Álvarez al primer minut de partit, però el local Marc Tolrà ha igualat les coses quan s'arribava al minut 7.



El guió, però, s'ha repetit, i Ximbinha ha tornat a avançar els colomencs, amb tot el segon temps per disputar, fins que Ferrao ha empatat altra vegada, de manera que s'han acabat repartint els punts.

L'empat manté el Barça a cinc punts del Movistar Inter, que també ha empatat contra l'Osasuna Magna. Al Catgas el punt no li permet acostar-se als 'play-off' i es queda a la 12a posició amb 16 punts.