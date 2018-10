Empat europeu entre el Barça Lassa i el Benfica (1-1)

El Barça Lassa ha empatat aquest dijous contra el Benfica (1-1) un partit en què hi havia en joc la primera plaça de grup de la UEFA Futsal Cup. Fabio Cecilio ha obert el marcador en el minut 31, però Esquerdinha ha aconseguit igualar el resultat en el minut 37.

L'equip blaugrana tancarà la 'main round' dissabte contra el Halle-Gooik belga. La diferència de gols entre el Barça i el Benfica serà decisiva.

" El partit ha respost a totes les expectatives , s'ha vist futbol sala d'alt nivell entre dos grans equips. Hi ha hagut màxima igualtat i el resultat és just. Falta un partit i la diferència de gols serà decisiva per definir el liderat", ha analitzat Andreu Plaza, entrenador del Barça Lassa.