El Valdepeñas no és rival per al Barça Lassa de futbol sala (2-9)

El Vinya Albali Valdepeñas no ha sigut rival per al Barça Lassa, que no ha volgut patir sorpreses i l'ha golejat per 2-9, demostrant la diferència entre els dos equips.

Ja des del xiulet inicial el líder de la Lliga ha començat amb molta intensitat i domini amb transicions ràpides. Els blaugranes han forçat un ritme alt, per evitar possibles sorpreses, davant la intensitat del Vinya Albali Valdepeñas.

Això ha ajudat a l'espectacular inici del conjunt d'Andreu Plaza, que en 7 minuts ja guanyava per 0-3, amb gols d'Esquerdinha, en el minut 3; Boyis, en el 5, i Ferrao, dos minuts després.

En el minut 18 una pèrdua de pilota de Juanan ha derivat en falta del jugador local sobre Ferrao, amb targeta. La falta l'ha servit el mateix Ferrao, que ha filtrat la pilota entre la defensa local perquè Esquerdinha fes el segon del seu compte particular. Era el 0-4. Al minut següent una nova pèrdua de pilota ha propiciat la sortida de Roger Serrano, deixant l'esfèrica al cor de l'àrea perquè Arthur marqués el 0-5.

Víctor López continuava contenint l'allau blaugrana però no ha pogut aturar un dur xut de Ferrao, després d'un servei de banda, en el minut 26 (0-6). En el minut 31 Zamo ha aconseguit el primer gol local, però el Barça hi ha respost amb tres gols més per mitjà d'Adolfo (en el 32), Aicardo (també en el 32) i Ferrao (en el 33). A les acaballes, el juvenil Álex Naranjo ha marcat el 2-9 final.