Uri Santos: "El futbol sala notarà les conseqüències d'aquesta crisi"

Uri Santos té 23 anys i és un dels jugadors catalans amb més progressió de la LNFS, la Lliga de futbol sala. L'aturada de la competició va frenar la trajectòria ascendent del seu equip, l'Indústries Santa Coloma, però ell continua veient el futur de manera optimista.

Com estàs vivint el confinament?

Realment és complicat perquè nosaltres teníem una rutina molt dinàmica i de molta relació entre els membres de l'equip i aquesta situació ens ha trastocat els plans. Està clar que no pots fer la mateixa feina, però intentem seguir treballant. El preparador físic ens passa un pla setmanal que inclou cinc dobles sessions. Només descansem els dijous i els diumenges. Els dimecres i els dissabtes fem una sessió conjunta i així mantenim la relació.

En quina situació ha quedat el futbol sala?

La nostra competició depèn de la Federació de Futbol (RFEF) i anem de la mà amb la resta de competicions. La LNFS està suspesa fins a nou avís i hem d'esperar a veure com evoluciona la situació. Ens quedaven set jornades per acabar la temporada regular. Encara teníem opcions de classificar-nos per als play-off i, a més, havíem de disputar la Copa del Rei. Després d'una classificació històrica era un torneig que ens feia molta il·lusió.

Creus que la competició es reprendrà?

No tinc informació, però ho veig complicat. Allargar la competició a l'estiu generaria problemes contractuals i també afectaria el calendari de la temporada vinent. Tot i que seguim treballant l'aspecte físic, estem perdent el ritme i la potència de cames. Pel que diuen els experts, necessitaríem unes tres o quatre setmanes de pretemporada per recuperar el to competitiu.

¿L'aturada us va arribar en un moment en què estàveu fent molt bé les coses?

Sí, malauradament l'aturada ens va arribar quan millor estava l'equip. El primer tram de temporada va ser dolent, però amb l'arribada de Javi Rodríguez a la banqueta la situació va millorar molt. Havíem aconseguit victòries importants i físicament l'equip estava molt bé. Teníem moltes il·lusions dipositades en el tram final.

Et preocupa en quina situació poden quedar els clubs modestos amb aquesta crisi?

Sí, estic preocupat. Hi ha clubs que ja han fer ERTOs o reduccions salarials i està clar que les entitats deixaran d'ingressar molts diners amb aquesta situació. El futbol sala no és un esport amb tants recursos com el futbol o el bàsquet, i notarà les conseqüències d'aquesta crisi.

A què dediques les hores?

El president i l'entrenador ens van trucant per assegurar-se que estem bé, ja que a l'equip hi ha estrangers que viuen sols i la situació no és fàcil. Jo estic acabant de manera online els meus estudis de Periodisme i buscant moments per esvair-me. L'altre dia vam jugar un torneig de Play Station contra els altres equips de la competició. No se'ns va donar gaire bé, però va ser divertit. Cada equip va escollir un conjunt per proximitat i a nosaltres ens va tocar l'Espanyol.

T'angoixa la situació?

Estic preocupat, com tothom. No m'ha tocat cap cas de manera directa, però conec gent que sí. Confio que ja estiguem en la recta final i que la corba estigui baixant. És moment de fer cas de les mesures que ens han posat i confiar que les coses millorin.