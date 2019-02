Les primeres campiones d’Europa de futbol sala

Amb una primera meitat de final memorable i un exercici de resistència i competitivitat espectacular a la segona, la selecció espanyola de Clàudia Pons s’ha proclamat campiona d’Europa de futbol sala, en derrotar per 4-0 a Portugal. L’èxit és històric, perquè aquest que s’estava celebrant a Gondomar és el primer torneig continental que organitza la UEFA per al futbol sala femení.

‘La roja’ ha protagonitzat un primer temps per emmarcar. Ha jugat a un ritme altíssim i amb una intensitat defensiva al·lucinant. Mayte Mateo ha començat a fer somriure l’expedició espanyola ja al minut 3 i Anita Luján, després d’una errada en l’inici de Portugal, ha acabat d’aclarir el panorama. Amelia Romero ha completat l’exhibició amb el 3-0 amb què Espanya ha marxat als vestidors.

Les respostes de Portugal han arribat a la represa, però les locals han topat contra un mur sota pals: Silvia Aguete ho ha aturat absolutament tot, amb més d’una desena de grans intervencions. Portugal no sabia com fer-li un gol a Espanya, que acabarà aquesta ronda final del campionat continental sense haver concedit res. No va permetre res a Rússia a la semifinal i tampoc s’ha deixat intimidar per l’energia de l’amfitriona.

Quan Portugal ja se l’estava jugant a la desesperada, amb portera-jugadora, ha arribat el quart gol que ha acabat de sentenciar la final, obra de Vanesa Sotelo.

Entre les campiones hi ha dues catalanes: la seleccionadora Clàudia Pons i la jugadora del Penya Esplugues, Berta Velasco.