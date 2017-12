El Barça Lassa renova Gonzalo Pérez de Vargas fins al 2023

Gonzalo Pérez de Vargas i el Barça Lassa han arribat a un acord per renovar el contracte fins al 2023. La signatura del nou lligam del toledà amb el Barça Lassa s’ha fet aquest dimecres a les oficines del club.

"Tant de bo pugui ser al Barça molts anys més. Sento que sempre se m’ha tractat molt bé, i ara tinc un rol més important a l’equip del que m'hauria pogut imaginar. Era un somni no només jugar al Barça, sinó lluitar per tot, i ser-ne un jugador important. Soc al millor club possible. Tinc molts anys d’handbol, espero que els puguem omplir de títols”, ha dit.

"Des del moment que va arribar a les categories inferiors tots vam veure que el Gonzalo tenia moltes possibilitats de triomfar. Per a tots és molt bo que un jugador tingui el seu nivell. La porteria és la posició més important de l’handbol, i ell, a part de ser un gran porter, té el respecte dels companys, dels rivals i del públic. Si preguntes qui són els tres millors porters del món, el Gonzalo sempre ha de ser a la llista", ha explicat David Barrufet, mànager esportiu de la secció.