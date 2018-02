El Barça Lassa d'handbol fa els deures a l’espera del Nantes (21-26)

El Barça Lassa d’handbol ha fet aquesta tarda els deures sumant els dos punts de la pista del Kristianstad (21-26). Els homes de Xavi Pascual necessitaven la victòria per apurar les seves opcions de fer-se amb la segona posició, ara en mans del Nantes, que s’enfrontarà diumenge al Vardar de Raúl González. La derrota faria que els francesos caiguessin fins al tercer lloc i, per tant, que es classifiquessin per als vuitens de final amb un encreuament més complicat. El Barça no ha especulat a Suècia i ha superat els taronges per la via ràpida.

Tres pèrdues de pilota en els cinc primers atacs posicionals els ha condemnat. Els blagranes han penalitzat aquesta imprudència i han situat un clar 1-5 al minut 4 de partit per marcar les distàncies. El triomf no ha estat negociable. La intensitat, l’efectivitat en defensa i la inspiració de Gonzalo Pérez de Vargas sota pals -una vegada més- han estat la de les millors jornades. El grup segueix creixent a mesura que recupera els seus jugadors lesionats. Aron Palmarsson ha estat l’últim en tornar a la pista.

L’internacional islandès ha deixat detalls de la seva versió del Veszprem, especialment a la segona meitat, amb menys ritme. El seu rol com a director d’orquestra és ric en discursos, però alenteix el joc. Més encara si juga al costat de Jure Dolenec, amb menys verticalitat i desequilibri que Dika Mem. Sense ell i Thimothey N’Guessan, el Kristianstad ha agafat oxigen a la contra i s'ha apropat en el marcador. El Barça no ha patit gràcies a uns bons minuts de la segona meitat i a la bona gestió de l’avantatge.