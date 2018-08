El Barça Lassa estrena la pretemporada amb derrota (28-24)

El Barça Lassa d'handbol ha iniciat la pretemporada amb derrota contra el Kiel alemany (28-24). El nou projecte de Xavi Pascual ha donat bona imatge, però no s'ha pogut imposar en un dels clàssics dels tests estivals. Com la temporada anterior, els zebres han portat la iniciativa durant gran part del partit (15-11 al descans). Els blaugranes han anat rotant la plantilla per repartir minuts i començar a integrar els nous fitxatges (Ludovic Fabregas, Casper Mortensen, Thiagus Petrus, Kevin Möller i Gilberto Duarte). Les combinacions s'han entès des de la necessitat de guanyar competitivitat, no des de l'obligació de guanyar, sí o sí. El següent partit del Barça serà contra el vigent campió de la Lliga de Campions, el Montpeller, el 17 d'agost.