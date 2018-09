El Barça Lassa goleja sense pietat el Kristianstad suec (22-45)

En la tercera jornada de la EHF Champions League, el Barça Lassa d'handbol s’ha imposat a la pista del Kristianstad suec per 25 a 44. Els blaugranes han fet un partit de menys a més on han sabut patir per després acabar-se imposant amb contundència. Amb aquest triomf, els de Xavi Pascual sumen dues victòries en tres partits jugats fins ara la màxima competició europea de clubs. Dolenec i Dika Mem han estat els jugadors més destacats amb 7 i 6 gols respectivament. De fet, Mem ha estat escollit l'MVP del partit. " Hem fet un partit molt bo en atac i en defensa, i el Kevin [Kam] ens ha ajudat molt", ha valorat el tècnic blaugrana després de la victòria en què no ha dubtat en recordar el bon paper del seu porter.