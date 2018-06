Ludovic Fàbregas reforça el Barça Lassa d'hanbdol

El Barça Lassa d'handbol ha arribat a un acord amb el jugador nord-català Ludovic Fàbregas, que arriba procedent del Montpeller HB. El pivot, nascut a Perpinyà, té 21 anys i s'incorpora a l'equip blaugrana d'handbol, on jugarà les pròximes tres temporades, fins al curs 2020-21.

El jugador, format al planter del Montpeller, va debutar amb la selecció francesa absoluta amb tan sols 17 anys. Segons el club blaugrana, Fàbregas destaca per la seva mobilitat a la línia dels sis metres, així com per la gran feina defensiva.