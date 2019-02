El Barça Lassa no té pietat de l'Atlètic Valladolid (46-24)

El Barça acumula 18 victòries en 18 partits de la Lliga Asobal. L'última l'ha aconseguit aquest dimarts, després d'escombrar l'Atlètic Valladolid al Palau Blaugrana per un contundent 46 a 24, un triomf que referma els blaugranes com a líders indiscutibles d'una competició en la qual no tenen rival i que els ajuda a refer-se de la derrota contra el Veszprém a la Lliga de Campions.

Contra un Atlètic Valladolid molt inferior, els jugadors de Xavi Pascual han sigut una piconadora i al descans ja havien segellat el duel (26 a 14). En un partit sense gaire història, a la represa ha seguit la festa blaugrana fins al 46 a 24 final. Guessan i l'últim fitxatge, l'extrem serbi Nemanja Ilic, han sigut els màxims golejadors blaugranes amb set dianes cadascun. L'islandès Aron Pálmarsson, que ha rebut l'alta mèdica abans del partit, ha disputat uns minuts per anar agafant ritme de competició.