El Barça Lassa i un salt sense xarxa a la Champions

El Barça Lassa d'handbol torna aquest dissabte a la Lliga de Campions contra el vigent campió, el Vardar (18.00h, Esport3). El Palau recupera la seva versió continental en una de les jornades vermelles de la primera fase, amb molt a perdre i poc marge d'error. La derrota no és una opció per als homes de Xavi Pascual si volen seguir lluitant per la segona posició, ara en mans del Nantes, a tres punts en la classificació. Lluny del lideratge (a tres partits), l'equip necessita el triomf per retallar distàncies i no caure a la quarta posició. El Rhein-Neckar Löwen el superaria en la taula general si guanya el Pick Szeged polonès.

Les urgències són evidents després d'un balanç de tres derrotes i dos empats en el primer tram de torneig. Els de Raúl González fan el camí oposat. Mantenen el seu moment dolç de la 'final four' de Colònia i amenacen amb conquerir el Palau per primera vegada en la seva història. Si el Vardar equilibra el seu joc i suma encert ofensiu amb duresa a camp propi, les coses tendeixen a tenyir-se de vermell i de negre. Així va sentenciar el partit de l'anada (27-24).

Els locals van trencar el marcador a partir del minut 13, amb un parcial 5-0 gràcies a tres intervencions d'Arpad Sterbick i a les dianes de Shishkarev, Dibirov (2), Borozan i el primera línia de Santa Maria de Palautordera Joan Cañellas. Són alguns dels arguments que justifiquen que els macedonis sigui l'únic equip que mantingui l'etiqueta d'imbatut a la competició continental (8 victòries i 2 empats) i a la SEHA League (12 triomfs i 1 empat).

Circumstàncies complicades

Que la visita del vigent campió arribi després de l'aturada de l'Europeu de Croàcia no ajuda: pitjor rival, pitjor punt del calendari i un moment intern també complicat. L'equip ha perdut aquesta setmana Aron Palmarsson per a les tres properes setmanes per un problema muscular a l'abductor de la cama esquerra. La seva baixa i la del gal Yanis Lenne, també coneguda, se sumen a la recent recuperació de Gonzalo Pérez de Vargas, Timothey N' Guessan, Jure Dolenec i Wael Jallouz, tots ells agafant ritme de competició.

Pascual, conscient de la dificultat de l'escenari, ha demanat el suport de l'afició: "El Palau serà molt important; en situacions difícils necessitem que ens ajudi, i estic convençut que l’afició respondrà. Ens enfrontem al millor equip d’Europa. Té bons jugadors a totes les línies, pot doblar posicions, tenen jugadors extraordinaris en l’u contra u i bons llançadors. Juguem, però, a la nostra pista. Sortirem amb tot el que tenim. Que ningú dubti que ho donarem tot", ha comentat el preparador barceloní.

El Barça haurà de treballar fort per potenciar el col·lectiu amb la defensa com a element principal del seu joc. El 6:0 ha de tornar a brillar. Els seus registres de la primera volta han estat grisos, a un nivell inferior dels de les últimes dues campanyes. Els culers han aconseguit deixar la seva porteria en 24 o menys gols en només dos partits (els dos contra un dèbil Zagreb). Viran Morros, amb energies renovades després de l'Europeu, haurà de recuperar galons al centre, sempre al costat de Cedric Sorhaindo.