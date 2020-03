El Barça escombra el Benidorm i aixeca una nova Copa (40-25)

La Copa del Rei torna a ser del Barça, fent bons els tòpics endèmics de l'handbol estatal i l'anàlisi cíclica de la prèvia. La Caja Mágica ha vist una nova exhibició de l'actual rei de copes, que n'acumula set de manera consecutiva, un total de 24. L'emoció del format del KO només passa per un terrabastall i el Benidorm no ha sigut capaç de forçar-lo. Només ha tingut ritme de finalíssima en els primers 15 minuts.

La càrrega física de guanyar dos partits en i la pròrroga de les semifinals en 48 hores ha sigut un excés per a la plantilla. La classificació per a la pròxima edició de la Copa EHF és el seu premi. Competir contra el Barça era una fase extra. Els de Xavi Pascual, l'altra realitat, han tingut un dia més a l'oficina. Conviuen amb l'èxit i el vertigen de no contemplar la derrota pel simbolisme que genera el seu monopoli.

7 contra 6 estàtic

Fernando Latorre ha intentat allargar l'empenta del 0-0 inicial amb un atac estàtic sense porter i doble pivot. Els barcelonins han hagut de treballar més per recuperar pilotes i forçar l'ajustament tàctic del rival. La solució ha passat per establir la igualtat habitual. Aquí el Barça és molt superior. Ha guanyat sense escanyar-se, fent rotacions de 15-15 minuts i forçant xuts precipitats per poder córrer. La condició d'MVP de Gonzalo Pérez de Vargas ha acabat de decidir la Copa, l'última de Raúl Entrerríos i Víctor Tomás, el cinquè títol del curs. El club no ha pogut fer doblet a la Minicopa. La competició cadet ha sigut per al Granollers (30-25).