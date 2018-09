260x366 El Barça escombra el Liberbank Cuenca en l'estrena de lliga al Palau (43-22) / FC BARCELONA El Barça escombra el Liberbank Cuenca en l'estrena de lliga al Palau (43-22) / FC BARCELONA

El Barça Lassa ha escombrat (43-22) aquest diumenge el Liberbank Cuena al Palau Blaugrana i acumula la segona victòria consecutiva a l'ASOBAL en dues jornades disputades. Amb aquest triomf, els de Xavi Pasqual es llepen una mica les ferides de la derrota per la mínima (35-34) del passat dimecres en el debut a la Lliga de Campions a la pista del Rhein Neckar Lowen.

Al campionat domèstic, com ja és habitual, els blaugranes manen amb autoritat, ja que han acumulat dues golejades: la d'aquest diumenge i la de tot just fa una setmana a la pista del BM Alcobendas (24-50). La competició no dona cap respir al Barça ja que aquest dimecres (20 h) tenen un nou partit de lliga a la pista del Valladolid.