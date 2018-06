El Barça d'handbol jugarà al grup de la mort de la Champions

El Barça Lassa d'handbol haurà de remar a contracorrent -una temporada més- a la Lliga de Campions. El conjunt dirigit per Xavi Pascual competirà al grup de la mort -l'A- de la fase regular contra el Vardar, Kielce, el Kristianstad del català Marc Cañellas, el Meshkov Brest, el Veszprem, el Rhein-Neckar Löwen i el Montpeller, vigent campió del torneig.

El sorteig que s'ha celebrat aquest matí ha dibuixat un quadre complicat, sense el París Saint-Germain, però contra els altres grans favorits a trepitjar la catifa del Lanxess Arena de Colònia. Els emparellaments asseguren duels de primer nivell des del primer partit. Des de la visita al Palau d'exblaugranes com Arpad Sterbik, fins al partit en clau revenja contra el Montpeller, botxí del Barça a l'última Champions.

El grup B està format pel París Saint Germain, el Nantes de Valero Rivera i David Balaguer, el Pick Szeged de Joan Cañellas, el Flensburg, campió de la Bundeslliga; el Skjern, el Zagreb, el Motor Zaporozhye i el Celje. Els PSG i el Nantes parteixen, a priori, com a grans favorits per fer-se amb la primera posició i evitar l'encreuament de vuitens de final. L'Ademar de Lleó, l'altre representant de la Lliga Asobal, ha caigut al grup D, on es trobarà amb el Wisla Plock, l'Elverum, el Wacker Thun, el Dinamo de Bucaresti i el Riihimaen Cocks.