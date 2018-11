El Barça torna a imposar la lògica al Palau (23-30)

Aquest Barça Lassa d'handbol juga a una altra cosa. Aquesta temporada hi ha pocs equips a Europa que puguin barallar-se de tu a tu amb la plantilla de Xavi Pascual, feta amb estudi i carburada al mil·límetre des de la convicció que l'handbol físic i vertical també pot ser atractiu. Tenir un estil marcat l'ajuda a fer-lo eficaç, amb solucions diverses i variades. La defensa es multiplica, el porter se sent protegit i les jugades marcades des de la banqueta acaben sent inicis, propostes col·lectives que tenen desenes de finals segons els moviments rivals.

Ni el millor Fraikin Granollers des de l'inici de la competició ha pogut discutir-li aquesta tarda la victòria (23-30). El desgast per la classificació de Copa EHF fa poc més de 40 hores i un viatge maratonià, dels de la secció d'indignes de l'esport professional, no l'ha ajudat a competir en el derbi català de la jornada de Lliga Asobal. Si no voregen la perfecció, el derbi és menys derbi. La temporada passada van fer-ho al Palau, però el campió ha après dels seus errors.

Poc a poc, intensos, imposant-se en totes les facetes del joc. La igualtat s'ha mantingut en el primer tram. El duel de porters ha mantingut l'emoció fins que Gonzalo Pérez de Vargas ha aixecat la veu. El toledà és un home de poques paraules, però d'una personalitat molt marcada sobre el parquet. Sense exhibicions de testosterona. Les seves intervencions han donat oxigen a l'equip, que ha començat a córrer per penalitzar els errors rivals.

Els de l'Olímpic han abusat del xut exterior. És la solució fàcil quan els sistemes defensius es fan grans i costa obrir els espais. Antonio García primer i Borja Lancina a la segona meitat han topat una vegada i una altra amb Pérez de Vargas. Ian Tarrafeta i Adrià Figueras no han pogut tirar endavant tots els registres ofensius. En nits així, l'equip troba a faltar més solucions, com la dels extrems, desapareguts en aquesta ocasió. La lluita d'aquest Granollers és a Cangas, a la propera jornada, i a la fase de grups de la Copa EHF. Aquí, sense ansietats històriques de lluites d'escut, el Granollers és una referència. Cal mantenir l'estatus.