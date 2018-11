El Barça segueix imparable a Europa i derrota el Kielce (36-42)

El FC Barcelona Lassa ha aconseguit aquest dissabte a la pista del Kielce un triomf de gran valor en superar el campió polonès per 36-42 en un xoc on els blaugrana Gilberto Duarte i Casper Mortensen, tots dos amb 9 gols cadascun, han estat clau per a l'equip de Xavi Pascual. El Kielce ha sumat la primera derrota a la seva pista i ara el Barça, líder del grup A, deixa els polonesos a quatre punts, al Vardar macedoni, a cinc i al Rhein-Neckar Löwen alemany, a sis.

El Barça, que ha culminat deu accions de contraatac, ha sabut parar bé les escomeses del Kielce i no li ha permès tenir el marcador a favor durant gairebé tot el duel i, quan els de Talant Djushebaev han optat per accelerar el seu atac, la resposta del Barça sempre ha estat demolidora, arribant a tenir set gols d'avantatge a mitjans del segon temps, on els de Xavi Pascual han acabat de decidir la balança fins al 36-42 final.