El Barça supera el tràmit del Rhein-Neckar i ja pensa en els quarts (30-25)

El Barça Lassa d'handbol ha posat punt i seguit a la seva Lliga de Campions. Oficialment, ara sí, ha fet els deures a la fase de grups signant la primera posició i classificant-se directament per als quarts de final, evitant l'eliminatòria anterior a doble partit. El Palau Blaugrana espera des de ja al millor partit de la temporada, l'avantsala de Colònia i del moment de la lluita pel títol. La victòria contra el Rhein-Neckar Löwen (30-25) ha servit per reafirmar l'evolució del joc i justificar que la sensació de favoritisme global està justificada.

No pel partit d'aquesta cap de setmana. Els locals n'han pogut extreure poques de conclusions, pràcticament cap, entre rotacions i una desídia alemanya que no és notícia. Els lleons de Mannheim demostren any rere any que Europa no és una prioritat en la llista d’objectius. Han fet un entrenament sense petos i amb acte arbitral, aïllant-se del paper lapidari del marcador. El Rhein-Neckar assumeix que el partit de vuitens de final és difícil, independentment del rival, perquè tots són de primer nivell.

La carn a la graella la posaran llavors. Creuen que fer un esforç previ, en fases que no són de KO, és evitable. L'expedició de tretze jugadors i no de setze, com contempla el reglament, i el segon tècnic Oliver Roggisch fent de director d'orquestra ha estat una fotografia reveladora. El Barça no ha pogut ni plantejar-se l'opció de dosificar-se. Perdre feia que evités el club groc a uns hipotètics quarts. La classificació definitiva fa que Nantes i Rhein-Neckar es perfilin com a futuribles. "Si ens toca el Rhein-Neckar no podem pensar que és el d'aquesta nit i el Nantes ja ens va guanyar l'any passat. Hem d'esperar i treballarem per preparar l'eliminatòria", ha dit Xavi Pascual a roda de premsa.

Escollir sense poder escollir

El Barça és poc amic de deixar-se anar sobre la pista. El club té la responsabilitat de guanyar tots els partits, per guió i nivell de la plantilla. La temporada passada va dibuixar una situació calcada. L’equip va arribar al mateix partit de la competició, l’última de la fase de grups, amb els aparellaments de les eliminatòries encara per decidir. El Pick Szeged visitava la pista d’un Barça que seria segon o tercer. Les tres derrotes i els dos empats que va acumular els deixava fora de la lluita per la primera posició.

Sumar els dos punts els enfrontava al Montpeller, que encara no estava al quadre A-B, on són els equips més potents d’Europa. Els blaugranes van acceptar la configuració del torneig, van guanyar i es van veure les cares amb el llavors líder de la Lliga francesa. L'eliminació va obrir el debat de si la bona fe, l'ètica esportiva, era rentable. "Volem guanyar sempre i ho demostrem. La idea era anar a pel partit, fer rotacions, mantenir el ritme i gaudir. Ho hem fet bé. Algun altre equip podria haver-ho enfocat d'una altra forma", ha apuntat Pascual.

El Barça ha posat les cartes sobre la taula i el Rhein-Neckar les ha amagat. El conjunt estatal ha estat millor perquè ha volgut competir. Xavi Pascual ha fet rotacions, donant-li la titularitat a Lasse Andersson o Kevin Moller, però el ritme ha estat bo. L'equip juga de memòria, a ser fort a camp propi i aprofitar les transicions per fer mal i veure porteria fàcil. La Lliga de Campions, com el Barça, espera a la següent fase per recuperar el seu estatus. Com a mínim aquest dissabte, no l'ha tingut.