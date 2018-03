El Barça depèn d'ell mateix per a ser segon a la Lliga de Campions

El Barça Lassa d'handbol lluitarà aquest diumenge per la segona posició de la fase de grups de la Lliga de Campions contra el Pick Szeged (19.15, Esport3). El conjunt de Xavi Pascual depèn d'ell mateix per aconseguir-la després de l'empat d'aquesta tarda entre el Nantes i el Rhein-Neckar Löwen (30-30). Sumar els dos punts en joc segellaria la classificació per als vuitens de final i el factor camp fins a la 'final four' de Colònia, el gran objectiu.

El segon lloc, però, és un caramel enverinat. Aconseguir ser el millor dels vuit equips del Grup A t'obliga a jugar-te la classificació per als quarts contra el guanyador de l'Ademar de Lleó - Montpeller. El 24-28 de l'anada i les baixes dels castellans deixen mig sentenciat el partit a favor dels francesos, líders de la seva lliga estatal per davant del París Saint-Germain i la seva constel·lació d'estrelles. "Per acabar segon et toca el Montpeller? Quin regal!", ha comentat Xavi Pascual aquest matí.

L'entrenador ha apuntat que només es planteja guanyar. "Després ja analitzarem els encreuaments. Els hongaresos són un equip que ha demostrat que ens pot guanyar i per a ells jugar al Palau sempre és important . Crec que hem preparat bé el partit tota la setmana", ha afegit, demostrant professionalitat. La realitat explica que ser tercer a la fase de grups t'emparella amb el Meixkov Brest de l'exculer Igropulo, sisè del quadre B, un rival a priori molt més assequible que el Montpeller.



L'exigència de les pròximes eliminatòries i el moment físic d'homes com Wael Jallouz, Jure Dolenec o Aron Pálmarsson podrien fer que el Barça fes rotacions aquest cap de setmana i no forcés la màquina per assegurar sigui com sigui la victòria. Els preparadors hauran de gestionar la competitivitat del grup i la necessitat de mantenir la infermeria buida.