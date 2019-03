Comiat europeu del Fraikin Granollers amb el cap ben alt

El Fraikin Granollers ha guanyat aquest diumenge el GOG danès per 34-31 en l’últim partit de la fase de grups de la copa EHF, un triomf de prestigi per acomiadar-se d’Europa, ja que el conjunt d’Antonio Rama ja no tenia possibilitats d’accedir als quarts de final i ha acabat la fase tercer amb 5 punts. Els dos equips classificats del grup D han estat el Kiel, amb ple de victòries, i el propi GOG.