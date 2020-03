La remuntada comença al laboratori de l'Olímpic

El KH-7 Granollers disputa avui (12.30 hores, Esport3) la tornada de la fase de quarts contra el JuRo Unirek VZV, amb tot obert després del 26-25 del partit a Holanda. L'equip blanc-i-blau està a 60 minuts de les semifinals de la Challenge Cup i d'allargar la seva primera experiència europea. La principal obsessió del club és que el Palau Olímpic sigui una olla a pressió per a la cita més important dels últims mesos. "El Palau serà un factor clau, serà importantíssim. Necessitem i demanem la força de l'handbol català i de la gent del Granollers. Que la gent vingui, que ens ajudi a arribar a la fase següent", explica l'entrenador Robert Cuesta.

La direcció blanc-i-blava admet les dificultats per omplir un pavelló fet per als Jocs Olímpics de Barcelona 1992 i pensat per a grans esdeveniments. La tradició handbolística de la ciutat complica que el producte actual enganxi, centrat en la Lliga Asobal de la competència en la part baixa de la classificació. El KH-7 pot liderar aquesta crida. És el factor diferencial de la institució. El Granollers és l'única entitat de l'Estat que té els seus dos sèniors a la màxima categoria de l'handbol. El projecte ha sabut créixer i crear la seva pròpia afició.

🗞El ( @KH7_Sport) @BMGranollers de @Robert1Cuesta debuta als quarts de la #ChallengeCup europea contra el JuRo Unirek.



🕐A l' @ARAesports explico la gimcana tècnica per preparar el partit més important de la seva història. https://t.co/LvbB1R4ZBU pic.twitter.com/fwU1X1b9ek — Gonzalo Romero (@gonzaloromero__) February 29, 2020

En la fase de Challenge Cup va respondre i va presentar una assistència de 1.200 seguidors, la més destacada de la temporada. El rècord absolut de l'Olímpic és de 6.200 en la tornada de la final de la Copa EHF del 1995 contra el el Polyot Cheliabinsk rus. La victòria 23-21 va ser una de les grans tardes de la història granollerina, que celebrava el primer dels dos títols europeus consecutius que aixecaria l'equip, amb Veselin Vujovic al lateral esquerre. La millor xifra a la Lliga Asobal va ser el 23 de setembre de la temporada passada durant el Granollers-Helvetia Anaitasuna. 5.100 aficionats van omplir el pavelló vallesà per retre homenatge a Martí Batallé i Xavier Pocurull després de l'accident de cotxe de l'AP7 que també va afectar a Pau Navarro i Óscar Oller.

El partit i la seva campanya

El Granollers va engegar dijous la maquinària mediàtica per acostar-se a l'objectiu d'eliminar el JuRo Unirek VZV en el marc de la campanya Omplim el Palau, aprofitant la resposta de les xarxes socials amb petites accions de comunicació. Des de les oficines granollerines asseguren que la intenció és que sigui una festa des de la prèvia. Hi haurà inflables a l'aparcament de les instal·lacions per als seguidors més petits, el camió Man de l'equip KH-7 del Dakar amb la presència del seu copilot, José Luis Criado, una celebritat de la prova de motor, o un taller de pintura de cares gestionat pels equips cadets de l'estructura formativa.

La dinàmica es mantindrà a la pista de les vallesanes amb el nou videomarcador posant l'accent en el rerefons del partit, la gran efemèride de l'handbol català femení. La presentació amb joc de llums i màquina de fum tancarà l'agenda extraesportiva. Les opcions de remuntar el resultat global se centraran llavors en les jugadores del KH-7. La lluita d'estils les pot fer favorites. L'ofensiva de la pujada al contraatac i els llançaments exteriors de les holandeses contra la gestió tàctica de l' staff local. "L'equip arriba il·lusionat, conscient de la importància del partit, amb ganes de fer-ho bé. Tenim 60 minuts per fer possible la remuntada, per atacar, defensar i evitar el seu replegament. De ganes n'hi ha, que és el més important. Hem d'estar concentrades, gaudir del partit i competir al màxim", comenta Robert Cuesta.