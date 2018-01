Espanya elimina la totpoderosa França i jugarà la final de l'Europeu

La selecció espanyola és finalista de l'Europeu d'handbol per segona edició consecutiva, per la porta gran. Els estatals lluitaran per la seva primera corona continental després d'eliminar aquest divendres l'omnipresent França (23-27) en un partit rodó, a banda i banda de la pista, el millor del projecte del gironí Jordi Ribera. Com havia de fer, ha construït la victòria des de la defensa. Era l'única manera d'aconseguir la proesa, impossible en aquest mateix escenari a l'Europeu del 2014 i al Mundial de Qatar del 2015.

Era clau aturar la circulació i minimitzar els molts recursos rivals. Ribera ha fet una feina exhaustiva per dibuixar un 6:0 que ha anat guanyant rigidesa amb el pas dels partits. Viran Morros i Gedeón Guardiola han tornat a ser, avui sí, els especialistes que marquen diferències i ajuden a iniciar les accions ofensives. Els gals han descobert el mur al tercer atac posicional. Sense concessions, han hagut de moure molt la pilota -massa- per intentar obrir espais.

Els estatals havien caigut contra 'les experts' a les semifinals continentals del 2014 i als mundials del 2015

El seu valor diferencial, a priori, els ha acabat condemnant. La verticalitat i el desequilibri del central Kentin Mahé és excepcional. El jugador del Flensburg és una de les revelacions 'expert' de les últimes cites internacionals, i assumeix el pes del mític Daniel Narcisse. La seva absència fa que Nikola Karabatic sigui lateral esquerre i l'equip perdi mobilitat i es dediqui a botar en excés: un contrasentit entre què fem i què funciona. Espanya ha llegit bé entre línies i ha esperat les trajectòries dels laterals als 6-7 metres, on ha creat una teranyina d'ajudes. Entre blocatges i recuperacions ha signat un parcial 0-3 que seria decisiu. Els aquesta tarda blancs no han tornat a perdre el lideratge en els 60 minuts d'enfrontament.

Els gals són un equip fet només per guanyar. Estan acostumats a la pressió, a conviure amb l'èxit, però dubten quan el marcador és desfavorable i, especialment, si no poden imposar el seu estil. Buscar el culer Cedric Sorhaindo ha sigut la seva via d'escapament per no perdre ritme golejador. Espanya ha tingut més fluïdesa per trencar línies amb grans encreuaments i els un contra un d'Eduardo Gurbindo. L'exblaugrana és segurament el jugador més entonat de l'equip estatal a Croàcia. L'esquerrà ho fa tot bé: penetra, s'ofereix i xuta només si cal.

En fins a quatre ocasions ha sabut aixecar el cap quan ha rebut el contacte d'un segon defensor per donar la pilota i crear la superioritat. La intensitat d'Espanya era tan superior que li ha permès trobar petroli fins i tot quan la feina prèvia no ha sigut bona. L'encert en les decisions i de cara a porteria han seguit obrint escletxa en el resultat (parcial 0-4 i 8-12), i han deixant França, la millor selecció de la història, sense anotar durant 10 minuts.

10 minuts Espanya i el seu 6:0 han aconseguit que França no veiés porteria durant 10 minuts de la primera part

Dinart ha començat a desesperar-se. La ineficàcia de la seva pissarra ha fet que apostés per arriscar amb una defensa 3:2:1 molt agressiva i sense canvis atac-defensa. Calia dinamitar l'ordre amb caos i lluita. Ni el nerviosisme ni la sensació de tenir poc a perdre han afectat els espanyols, que han seguit signant la seva millor actuació des de la final del Mundial 2013. Des del director d'orquestra Dani Sarmiento fins a Ferran Solé, letal des de la línia de penal (6/7) i Arpad Sterbik. El porter del Vardar es va sumar al grup dijous per suplir el lesionat Gonzalo Pérez de Vargas. No entrenava des de feia gairebé un més. No feia falta. L'internacional, de 38 anys, ha demostrat ser el millor del món fent un 3/4 en xuts de set metres.

Quan començava a acceptar l'eliminació, amb Karabatic a la banqueta, França ha tornat al partit encadenant quatre bones defenses i els contraatacs de Valentin Porte i Luc Abalo (20-23). El conjunt de Ribera ha aconseguit mantenir la calma i ha rematat la feina amb paciència i assumint que el repte de conquerir l'Europeu és una mica més real. El seu rival sortirà del Dinamarca-Suècia d'aquesta nit (20.30 h).