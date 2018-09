El Fraikin Granollers estrena l'Asobal contra el Quabit Guadalajara

El Fraikin Granollers debuta a la Lliga Asobal aquest divendres (20.30 hores) contra el Quabit Guadalajara amb la presència a l'equip d'Antonio García, que torna a vestir la samarreta vallesana set anys després, com un dels grans al·licients per als aficionats de l'equip català.

L'internacional formarà al costat del lateral esquerre serbi Vukasin Rakocija i el pivot Adrià Figueras, MVP de la passada Lliga, el trident que haurà de portar el pes anotador d'un equip amb quatre cares noves respecte a la temporada passada i intentarà repetir la tercera plaça de la passada campanya.

Figueras estrenarà davant la seva afició la seva condició de jugador més valuós (MVP), guardó que aconsegueix per segona vegada en la seva carrera després d'aconseguir-lo el 2016. A la gala de la Lliga Asobal celebrada dissabte passat, el tècnic vallesà, Antonio Rama, va ser escollit millor tècnic.

L'entrenador del Fraikin Granollers no podrà comptar per al primer partit amb el central Ian Tarrafeta, a causa de la fractura que té al dit petit del peu esquerre. Aquesta és l'única absència que tindran els vallesans contra el conjunt de l'Alcàrria.

El Fraikin rep un rival que arriba condicionat per la baixa del seu central Víctor Montoya, lesionat de gravetat al seu genoll esquerre, i que té entre les seves novetats el gegant (2,06) Pablo Paredes. A la porteria, segueix l'etern José Javier Hombrados (46 anys).

Els dos equips arriben a aquest partit amb un triomf en l'últim partit de pretemporada, encara que contra rivals d'un nivell inferior. Els vallesans van derrotar al Trofeu Ciutat de Granollers (34-18) el Volendam, mentre que els de l'Alcàrria es van passejar contra el Vestas BM Alarcos (24-38).

La referència, no obstant això, de l'equip que dirigeix Antonio Rama ha de ser el joc mostrat contra el Barcelona a la final de la Supercopa de Catalunya, on van caure per 18 gols de diferència (25-43). Aquest serà el punt d'arrencada per a la millora de l'equip vallesà a mesura que avanci la competició.

El Barça Lassa es posa en marxa diumenge

El Barça Lassa, per la seva banda, començarà aquest diumenge (12 hores) la Lliga Asobal a casa de l'Alcobendas, que torna a la màxima categoria set anys després de l’última presència.