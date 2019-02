El Fraikin Granollers viatja a Dinamarca amb l'objectiu de sumar els primers punts a la Copa EHF

Després de sumar un triomf a domicili contra l'Helvetia Anaitasuna a la Lliga Asobal, el Fraikin Granollers viatja a Dinamarca amb la confiança recuperada per intentar sumar els primers punts contra el GOG (15 hores, Esport3) en la fase de grups de la Copa EHF.

La derrota per 11 gols contra el THW Kiel serà un llast al qual els d'Antonio Rama s'hauran d'enfrontar a partir del partit d'aquest diumenge. Encara que la derrota fos esperada, es va produir després d'un gran inici de partit que va fer somiar els catalans. Després de l'ensopegada, la sòlida victòria aconseguida a Pamplona ha permès als vallesans recuperar la confiança de cara al transcendental partit a Dinamarca, el primer dels dos partits seguits fora de casa a la competició europea.

"Que en la primera volta l'equip que et ve al Palau sigui el Kiel fa que arribis a l'equador de la fase de grups amb pocs punts. Però l'equip està il·lusionat i amb moltes ganes de sumar els primers punts i evitar aquesta circumstància", ha explicat en la prèvia del partit el tècnic del Fraikin. Segons ha recordat Rama, després del sorteig "la gent tan sols veia el Kiel, però el GOG i Pulawy són equips que seran molt difícils de batre".

Encara que el tècnic del conjunt català no es pren el partit d'aquest diumenge com un ultimàtum, sí que considera important aconseguir els dos punts. "Segurament no sabrem fins al final els punts necessaris per classificar-nos. Hi ha anys que amb 7 punts quedes fora i anys que amb 6 es passa", apunta.

La igualtat i la competitivitat existent aquesta temporada a la Copa EHF fa que la incertesa sigui més gran, però l'empresa no serà fàcil, segons ha insistit Rama. "El GOG és un equip amb molt talent, ràpid, amb bons llançadors i amb una defensa de les que se'ns acostumen entravessar", ha afegit el tècnic del Fraikin. "Haurem de ser eficaços en el tir exterior i saber escollir les jugades per buscar la penetració o la connexió amb el pivot", ha apuntat.

Una victòria en terres daneses seria una injecció de moral per viatjar a Polònia amb més opcions i afrontar un altre partit de vital importància en la Lliga Asobal contra l'Abanca Ademar Lleó dimecres vinent. Sense novetats en la convocatòria, Antonio Rama s'emportarà a Dinamarca els mateixos 16 jugadors que encadenen tres victòries seguides en la competició domèstica.