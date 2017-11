El Fraikin Granollers ja coneix els rivals de la fase de grups de la Copa EHF

Aquest dijous al matí s'ha celebrat el sorteig de la fase de grups de la Copa EHF d'handbol, competició que disputa el Fraikin Granollers. I els vallesans han tingut sort, ja que han evitat d'inici enfrontar-se als conjunts alemanys.

El Fraikin, enquadrat al grup D, s'enfrontarà al Chambéry francès, l'Azoty polonès i el Wacker Thun suís. Als francesos, els granollerins s'hi han enfrontat en una ocasió: la temporada 2015/16, a la 'final four' de Nantes en el partit per al tercer i quart lloc, que van guanyar els catalans. Als altres dos equips el Fraikin encara no s'hi ha enfrontat mai. De fet, l'Azoty és la primera vegada que juga la fase de grups de la Copa EHF, mentre que el Wacker Thun, que tampoc ha jugat mai aquesta fase de la competició, ja s'havia classificat per a la Champions del 2014.