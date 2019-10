El Fraikin Granollers suma la segona victòria de la temporada a Puente Genil (26-32)

El Fraikin Granollers ha aconseguit el segon triomf del curs a Puente Genil, on s'ha imposat per 26-32 a un Àngel Ximénez al que ha dominat de principi a fi per superar-lo gràcies a una efectivitat més alta, després que els locals s'embussessin després d'avançar-se per primera i única vegada (20-19) a mitjans de la segona part.

Els catalans, que amb aquesta victòria s'allunyen d'una zona de descens en què continuen els cordovesos, penúltims, han començat millor a causa també de la primera exclusió per al local Juan Castro als tres minuts de joc, que ha propiciat el 0-2 amb el qual ha arrencat el partit. D'aquesta manera, els homes d'Antonio Rama han agafat el comandament del partit fins a gaudir d'un màxim avantatge de tres gols (3-6, m.10), però ha estat llavors quan ha arribat la reacció de l'Ángel Ximénez, que amb un parcial de 3-1 ha reduït el seu desavantatge a la mínima expressió a l'equador del primer temps.

Amb tot, la diferència de tres gols s'ha repetit cinc minuts després, de manera que a l'equip andalús li ha tocat tornar a nedar contra corrent, encara que en el seu segon intent sí que ha arribat a bon port amb el gol del portuguès Marcio Da Silva, que ha situat el 10-10 en el marcador a quatre minuts del descans. Els locals han fet el més difícil, però el Granollers ha reaccionat i ha marxat als vestidors amb dos gols d'avantatge (11-13).

El començament de la segona part no ha estat gaire diferent del del partit, amb un Adrià Figueras molt efectiu i que, novament, ha atorgat la màxima renda als seus als nou minuts de la represa (16-19).

No obstant això, un parcial de 4-0 per als homes de Paco Bustos ha propiciat la remuntada local (20-19, min. 43), amb dos gols de l'asturià Víctor Alonso, un encertat Ruslan Dashko i Sergio Barros. Amb el marcador a favor per primera vegada per als locals, la segona exclusió del partit per a les seves files ha tornat a aprofitar-la el Fraikin Granollers, que, amb dos gols de Tarrafeta, s'ha avançat altra vegada (20-21) a l'equador del segon temps per, en un obrir i tancar d'ulls, fins i tot aconseguir una altra vegada la seva màxima renda 20-23.

A partir d'aquí, els vallesans han acabat de trencar el partit després d'un gol de Juan Castro, ja que s'ha passat a un 21-27 que semblava definitiu a nou de la conclusió. I així ha estat, perquè l'efectivitat d'Adrià Figueras i Tarrafeta han fet la resta amb un concloent 26-32.