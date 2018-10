El Fraikin Granollers torna amb les mans buides d'Irún (28-27)

El Fraikin Granollers ha deixat escapar els dos punts de la pista del Bidasoa d'Irún en últims minuts (28-27). Els vallesans han plantat cara fins al darrer sospir, però s'han topat amb un combatiu rival i amb un llançament al pal de Gassama en l'últim minut.

Tot i que els catalans han dominant durant bona part del partit, els bascos s'han beneficiat d'una exclusió al Fraikin que els ha permès posar-se al davant per primer cop, 21-20. Tot i que, després ha estat el Bidasoa qui ha jugat amb un home menys, fet que ha permès als vallesans recuperar el domini en el marcador, 21-22. En els últims compassos, però, ha estat Osvaldo qui s'ha vist obligat a retirar-se dos minuts per exclusió i, de nou, els locals s'han avançat.

La reacció catalana s'ha fet esperar i el Bidasoa ha obert un forat de tres gols (26-23). El Fraikin ha sobreviscut al contraatac, liderat, un cop més, per un Adrià Figueras que ha estat l'MVP del partit, signant 10 gols d'11 intents. Els esforços, però, no han servit per evitar la derrota final. En l'últim sospir, el pal ha privat a Gassama d'aconseguir, almenys, l'empat pels d'Antonio Rama.