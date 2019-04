El Fraikin Granollers es classifica per a les semifinals de la Copa del Rei (23-31)

El Fraikin Granollers torna a les semifinals de la Copa del Rei d'handbol dos anys després. Després d'una àmplia victòria per 23-31 davant l'Ademar Lleó, dissabte a les 17 h es jugarà l'accés a la final contra el guanyador del Bidassoa Irún - Liberbank Cuenca.

Deu minuts després del xiulet inicial, el Granollers ha aconseguit el control del partit i s'ha col·locat per davant al marcador. Els de Rama han agafat embranzida aconseguint un 6-11, el màxim avantatge del primer temps. Amb Oswaldo dos Santos des del tir exterior, amb cinc gols, i les aturades de Cesar Almeida, els vallesans han marxat al descans amb un resultat favorable de 13-16.

Comandats per Robledo, el Fraikin s'ha distanciat en el marcador a la represa. Amb un parcial de 0-4, el Granollers ha deixat els lleonesos sense pràcticament opcions de remuntar. Impotents i superats, l'Ademar veia com els de Rama no feien més que ampliar la distància al marcador fins a col·locar el màxim avantatge del partit: més nou amb el 20-29. Les aturades de Marc Guàrdia, que ha donat relleu a Almeida, han estat decisives per sumar el 23-31 definitiu al pavelló Pitu Rochel d'Alacant.

És la primera victòria del Fraikin Granollers a l'Ademar aquesta temporada. Després de perdre 26-23 i 21-23 a la Lliga Asobal, els vallesans han servit la venjança classificant-se per a les semifinals de la Copa del Rei d'handbol.