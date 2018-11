El Granollers es doctora a Eslovènia i signa la remuntada (24-33)

Una temporada més a la fase de grups de la Copa EHF. El Fraikin Granollers ha fet de l'èxit històric una rutina. El Palau d'Esports segueix somiant amb les 'Final Fours' dels grans focus i fites (que fa no tant semblaven impossibles) que contextualitzen el nivell de la plantilla d'Antonio Rama. L'equip vallesà ha segellat aquesta tarda la seva classificació continental amb una victòria de grup madur contra el RK Gorenje Velenje (24-33). L'Operació remuntada, els nervis pel 'tot o res' s'han esvaït a l'equador del primer temps (12-16 al descans). L'eliminatòria ha estat blanc-i-blava a base de pissarra i de cap fred.

El Granollers ha trobat un punt d'intensitat màxim, però racional, fet a camp propi. Sense defensa no hi ha victòries i molt menys grans nits europees. El rendiment del 6:0 ha estat pedagògic. Ha tancat files. La primera línia rival ha jugat incòmode, sempre amb un contacte del defensor. Empentes constants, sense ajudes innecessàries que trenquen l'harmonia, per desestabilitzar la trajectòria la posició del cos de l'atacant.

Handbol coral

Tot per cedir poques ocasions i forçar la passada tova per recuperar la pilota. Els de Rama han defensat així perquè volien atacar. La premissa de l'eliminatòria era fer gols i posar el marcador global en positiu. Grans exigències i bones respostes. Ian Terrafeta ha tornat a ser el director d'orquestra que necessitava l'equip per moure la pilota amb criteri i sense ansietat. L'handbol coral ha estat solidari, movent-se d'una banda a l'altra per buscar la millor situació de xut.

A vegades des de la zona central, amb Antonio García i el mateix Terrafeta trencant la xarxa rival, de les cantonades (gran paper de Víctor Saez, cada vegada més rodat) o del pivot. La feina d'Adrià Figueras als sis metres és impagable. El pivot és l'inici de totes les accions, acumulant rivals en els dos contra dos, i la solució quan les combinacions no surten. El mèrit granollerí ha estat minimitzar el Gorenje a una versió d'equip inferior jugant a casa i amb el bagatge emocional d'haver guanyar dies enrere a Granollers (24-25). El control ha estat absolut, amb un protagonisme repartit i sense pics de descontrol. L'equip i la ciutat celebren la presència entre els millors de la Copa EHF. L''euroGranu' segueix viu.