El Granollers guanya i és líder de grup a la Copa EHF (32-26)

El Fraikin Granollers és el nou líder del Grup D de la Copa EHF després de superar el KS Azoty-Puławy (32-26) a l'Olímpic. L'aventura europea del conjunt vallesà comença a agafar forma amb la primera victòria d'aquesta fase de grups i el balanç de tres punts dels quatre possibles, el mateix registre que té el Chambéry però amb pitjor 'goal average'. La classificació per als quarts de final passa per fer-se fort a la pista vallesana i per competir tots els partits com a visitant. De moment, els catalans posen en pràctica la premissa que marca la banqueta, cada vegada més rodada i connectada a la plantilla.

La feina d'Antonio Rama i David Ginesta dona fruit en forma de resultats i rendiment, el gran premi. Els locals han dominat amb comoditat des de la defensa i gràcies a una gran primera meitat (21-14). L'Azoty s'ha mostrat com un bloc molt físic, però amb evidents mancances de joc. Marko Panic ha estat el seu gran argument. El jugador bosnià, ambidextre, ha estat un maldecap per a la zona central de la defensa 6:0. La seva versatilitat amb les dues mans ha fet impossible poder saber les seves trajectòries i l'armat de braç.

Bombom Almeida ha maquillat. El brasiler ha tornat a estar a un gran nivell després d'unes jornades de dubtes i amb el suplent Marc Guàrdia agafant protagonisme. Les seves aturades han permès al Granollers trencar el partit al contraatac, amb Adrià Figueras i els extrems com a primeres espases. El pivot ha seguit generant espais i bones accions en atac posicional. L'internacional estatal ha executat les accions que ha dibuixat Ian Terrafeta.

El millor jugador júnior del món segueix demostrant que el seu ventall de recursos és molt ampli i que no para de créixer. El central ha assumit amb naturalitat el pes de Marc Cañellas amb bones decisions i la capacitat de generar joc per als companys. Quan les coses no han funcionat, Rolandas Bernatonis ha espremut el seu llançament llunyà per veure porteria. Tres males decisions a l'equador del segon temps han igualat el marcador, però el Granollers i Antonio Rama han sabut cuidar la pilota i assegurar la victòria.